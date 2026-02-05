Mulino: Operador hongkonés de puertos en Panamá tiene «todo el derecho» de ir a arbitraje

Ciudad de Panamá, 5 feb (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló este jueves que la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, tiene «todo el derecho» de presentar un arbitraje contra el país, después de la decisión del Supremo de declarar «inconstitucional» el contrato de concesión que poseía sobre dos puertos situados en los alrededores del Canal.

En su conferencia de prensa semanal, Mulino volvió a rechazar que su Gobierno haya estado «un año hostigando o amenazando a la empresa china» al argumentar que durante ese tiempo se mantuvieron «conversaciones en Panamá y fuera de Panamá con ellos (el operador) de una manera respetuosa, pero muy franca».

El pasado día 3, el operador hongkonés anunció el inicio de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) «en virtud del contrato de concesión» y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París.

Según la compañía, se produce «tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario».

El pasado 29 de enero, el Supremo declaró «inconstitucional» el contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a PPC, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, quedando anuladas de hecho por el fallo, que respondía a dos demandas presentadas por el contralor general de Panamá, Anel Flores.

Un día después de la decisión del Supremo, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumiría transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC y durante el tiempo que tome realizar una nueva licitación «abierta y transparente» de la concesión.

«Habida cuenta los términos en que esa autoridad de Hong Kong y Macao se refirió a lo que sucedió con relación al fallo de la Corte, ayer la Cancillería emitió un pronunciamiento porque a diferencia de China, el Órgano Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país», sostuvo Mulino.

Y, continuó, «hay una gran diferencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista Chino y una institucionalidad democrática que es la que rige en Panamá. La decisión de la corte es única, es definitiva, es final y toca acatarla».

Aunque no hizo referencia a Estados Unidos, desde el inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con tomar el control del Canal de Panamá por la supuesta influencia de China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial, algo que Panamá siempre ha negado. EFE

