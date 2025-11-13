Mulino: Panamá no presta su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela

Ciudad de Panamá, 13 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves que su país se esté prestando para algún «acto hostil contra Venezuela», y aseguró que el entrenamiento de militares estadounidenses en territorio panameño se circunscribe a acuerdos de cooperación bilaterales con Estados Unidos.

«Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo», declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

EE.UU. mantiene desde agosto pasado un inédito despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.EFE

