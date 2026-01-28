Mulino: solo como un «bloque único» América Latina tendrá poder concreto ante «amenazas»

4 minutos

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este miércoles a los países de América Latina y el Caribe avanzar en la integración para consolidar a la región como «un bloque único», como la vía para insertarla en el nuevo orden mundial y garantizar tanto su defensa ante «posibles amenazas» como su rol de «contrapeso de paz, diálogo y equilibrio global».

Mulino se pronunció así durante su discurso en la inauguración de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, que arrancó este miércoles con la presencia de ocho mandatarios de América Latina y el Caribe y el objetivo de buscar nuevos caminos para la inserción de la región en el escenario global.

«Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas» en un mundo en el que «se está buscando un nuevo orden internacional, más alejado del idealismo y más cercano a la diplomacia realista», afirmó el jefe de Estado.

«Esto ya lo vivimos en nuestra historia cíclica y no podemos cometer los mismos errores del pasado. Somos parte de una región estratégica, productora de alimentos, con reservas hídricas, con la mayor biodiversidad, con abundancia de minerales y también de recursos renovables», alertó el jefe de Estado panameño.

Siendo un «bloque único», América Latina y el Caribe podrá «reclamar el lugar» que le corresponde «como miembros permanentes y no rotativos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la paz» en un mundo que «está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta», indicó.

«Vivimos una realidad en parte por la dificultad de los organismos internacionales de resolver conflictos, donde aparece la imposición del poder fáctico de cada país. Esto rompe el equilibrio ante las inmensas asimetrías que existen», argumentó el mandatario.

Mulino recalcó que Panamá, por el Canal interoceánico y su estratégico sistema de puertos que mueve casi 10 millones de contenedores al año, «ha convivido con esta tensión durante años», una situación que «se ha profundizado en los últimos tiempos».

«Nadie le viene con cuentos a Panamá respecto de cómo resistir presión. Esa tensión (…) nos ha mostrado cuán importantes somos con una vía estratégica a nivel mundial, sea para Norteamérica, Suramérica, Asia o Europa», añadió.

Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en el 2025 por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar el Canal interoceánico alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con China.

Este capítulo de tensión parece haberse superado ya, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.

Ante sus colegas de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Jamaica y Chile, Mulino sostuvo que «Panamá no es un competidor» en materia comercial «sino un complemento de sus economías».

«El comercio mundial, las exportaciones e importaciones son necesarias, pero se hacen más eficientes si usan nuestro canal, que está al servicio de toda América Latina y el Caribe», afirmó.

En la inauguración del foro, organizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), participan además de Mulino los presidentes brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva; boliviano, Rodrigo Paz; colombiano, Gustavo Petro; ecuatoriano, Daniel Noboa; guatemalteco, Bernardo Arévalo de León; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast. EFE

gf/mt/seo

(foto)(video)