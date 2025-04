Mulino apuesta por una «asociación» con minera canadiense que explotaba cobre en Panamá

Ciudad de Panamá, 23 abr (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, apostó por hacer una «asociación real» con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), al descartar la firma de otro contrato ley ante una eventual reactivación de una gran mina de cobre inhabilitada por orden judicial en 2023.

«La única ruta que no va a existir es un contrato ley. Lo anunció aquí: no habrá contrato ley minero. Punto. Ese tema va para la Asamblea (Nacional) (pero) para esta Asamblea no va», dijo enfático Mulino la noche del martes durante un acto de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), principal gremio empresarial.

«Haremos lo que haya que hacer para establecer algo que sea una real asociación y que se entienda con claridad meridiana que la mina es de Panamá», puntualizó Mulino durante su discurso, difundido este miércoles por la CCIAP, agregando que aunque «no hay nada acordado» con la minera espera de buena fe que se pueda «cerrar el año con un acuerdo».

La mina «Cobre Panamá», explotada por esa filial de FQM, fue inhabilitada por un fallo en noviembre de 2023 de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que determinó que el contrato de concesión violaba 25 artículos de la Carta Magna.

Justamente, el fallo se dio en medio de las mayores protestas públicas en el país en décadas, lideradas por ambientalistas y jóvenes que reclamaban que el contrato era lesivo para el Estado y denunciaban, entonces como ahora, graves daños al medio ambiente, lo que First Quantum siempre ha negado.

Sin embargo, la Administración de Mulino se ha mostrado abierta a entablar un diálogo con la minera pidiendo para ello la suspensión de los millonarios arbitrajes interpuestos por la empresa contra el Estado panameño, lo que ha comenzado a ocurrir.

Es así que el pasado 9 de abril, Panamá recibió la «confirmación formal» de la suspensión de dos arbitrajes internacionales interpuestos por parte de FQM, pero aún uno de los demandantes no ha suspendido los procesos arbitrales, comentó el presidente ante los empresarios panameños, sin más detalles.

Según ha dicho el presidente Mulino, el Estado panameño enfrentaba «6 o 7 arbitrajes internacionales (…) que suman decenas de miles de millones de dólares en pretensiones por daños y perjuicios» por el cierre de la mina.

Ninguna fuente, ni oficial ni de la empresa, ha dado una cifra concreta del monto que involucran estos procesos, pero la prensa local cifra uno de esos arbitrajes lo inició First Quantum ante una corte con sede en Miami ( EE.UU.) por 20.000 millones de dólares.

«El Gobierno no tiene aún una postura. Estamos empezando el tema del audito (de la mina), comenzando los primeros esfuerzos de contacto (…) ojalá pueda terminarse de aquí a fin de año, quiero ser optimista en eso, ojalá podamos cerrar el año con un acuerdo y explicarle al país como corresponde, a sabiendas que siempre hay gente opuesta, que va a gritar (…) pero me da lo mismo porque yo tengo una responsabilidad (…) yo no estoy para complacer, estoy para gobernar», agregó.

El yacimiento de cobre cuenta con unas reservas probadas y probables de 3.000 millones de toneladas y una capacidad de producción de más de 300.000 toneladas del mineral al año junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa, que cifra en alrededor de 10.000 millones de dólares la inversión para construcción.

Tenía, además, una nómina de alrededor de 7.000 trabajadores y un impacto en cerca de 40.000 empleos indirecto que ahora han quedado en suspenso ante la inactividad de la mina, ubicada en la zona de Donoso, a unos 120 kilómetros de la capital panameña y dentro del Corredor Biológico Mesoamericano.EFE

