Mulino confirma la participación de seis mandatarios en el foro económico en Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 20 ene (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció este martes que seis mandatarios de la región, entre ellos de países como Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala, participarán en Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra el 28 y 29 de enero, en el que se abordará cómo posicionar a Latinoamérica en el escenario global.

Entre los mandatarios que han confirmado su asistencia, según un comunicado de la Presidencia de Panamá, figuran Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Daniel Noboa, de Ecuador; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, de Jamaica; Rodrigo Paz, de Bolivia, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El mandatario brasileño será el orador principal del foro, organizado por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Gobierno panameño.

La nota oficial añade que el encuentro contará además con la participación de cinco exjefes de Estado como expositores: los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla; el chileno Eduardo Frei, y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Mulino también informó que ministros, viceministros y altos funcionarios de países como España, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina, El Salvador, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, India, Catar o Tailandia, entre otros, han confirmado su participación.

Asimismo, asistirán representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal.

Por su parte, CAF destacó que el programa académico del foro incluirá ponencias magistrales de los premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico.

El foro reunirá a empresarios y líderes globales con el objetivo de debatir los principales desafíos de la región y promover acciones conjuntas que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad en América Latina y el Caribe. EFE

