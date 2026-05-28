Mulino entrega el pasaporte panameño al hispanodanés Thomas Christiansen antes del Mundial

2 minutos

Ciudad de Panamá, 27 may (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, entregó este miércoles el pasaporte panameño al seleccionador nacional, el hispanodanés Thomas Christiansen, durante un acto de reconocimiento en el marco de la despedida oficial de la selección de fútbol antes de su participación en el Mundial de la FIFA 2026.

La entrega del documento a Christiansen —quien vivió parte de su infancia en Panamá junto a sus padres y ha expresado en distintas ocasiones el cariño que siente por el país centroamericano— marcó uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia encabezada por el mandatario panameño.

Durante el acto, celebrado en el Salón Amarillo de la Presidencia, Mulino recibió al plantel y entregó el pabellón nacional al defensor Eric Davis, uno de los capitanes del equipo, como símbolo de la representación oficial de Panamá en la cita mundialista de 2026.

«No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto y estoy seguro de que a triunfar también», expresó el mandatario, con la emoción de un aficionado más.

Mulino seguirá a la selección a distancia, luego de adelantar recientemente que no viajará a Toronto para presenciar el debut de la Roja centroamericana ante Ghana.

El presidente agregó que Panamá vive hoy una consolidación como «nación futbolera» gracias al legado de generaciones anteriores de futbolistas que abrieron el camino hacia la histórica primera clasificación a Rusia 2018 y cuyo recorrido encuentra continuidad con este segundo pase mundialista.

«Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación; esto es trascendental y aquí tienen un pueblo cerrado a la banda con la camiseta de rojo», afirmó.

Como parte del intercambio protocolar, el mediocampista Edgar Yoel Bárcenas, en representación del plantel, entregó al presidente una camiseta oficial de la selección nacional.

Panamá disputará en pocas semanas su segunda Copa Mundial de la FIFA en categoría absoluta, después de su debut en Rusia 2018.

Ubicada en el grupo L del Mundial, que se disputará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos, Panamá debutará el 17 de junio frente a Ghana. Posteriormente se medirá ante Croacia e Inglaterra el 23 y el 27 de junio, respectivamente, en la fase de grupos. EFE

rao/mt/laa

(foto)