Mulino espera «cerrar el compromiso» con Chiquita para que reabra operaciones en Panamá

Ciudad de Panamá, 15 ago (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este viernes que «espera cerrar el compromiso» en su próximo viaje a Brasil a finales de mes con la transnacional bananera Chiquita para que reabra operaciones, tras cerrar y despedir a toda su plantilla a raíz de un paro.

«(Las conversaciones con la bananera) avanzan bien. Espero y confío en que dentro de la agenda del viaje a Brasil pueda cerrar ese compromiso con Chiquita» para que restablezca las operaciones, dijo el presidente panameño a la prensa desde Chiriquí, frontera con Costa Rica, durante la visita a una obra.

Mulino tiene previsto realizar una visita oficial a Brasil el próximo 28 de agosto junto a una misión empresarial para presentar «ante ese gran mercado» las ventas de Panamá.

El mismo Mulino anunció en julio que su Gobierno estaba «abriendo caminos» para que Chiquita restablezca sus operaciones en Bocas del Toro, la provincia caribeña también limítrofe con Costa Rica donde mantiene su industria, por medio de unas «conversaciones» con los «altos ejecutivos» de la empresa.

En aquel momento, el presidente panameño no descartó que la bananera «pedirá algo» sin «duda alguna» tras «la catástrofe que han vivido, de las pérdidas que han registrado en finca y el mismo proceso de importación de banano que era proceso millonario de caja de banano, que se perdieron».

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia de Bocas del Toro, donde era la principal empleadora de la zona, a través de una concesión siendo así la responsable del 90 % de la producción de banano en el país. Reportó pérdidas de 75 millones de dólares por el paro de los trabajadores.

Pero a raíz de un paro del sindicato bananero desde finales de abril hasta inicios de junio para protestar contra una ley que reforma la seguridad social, la empresa se vio obligada a cerrar y despedir a sus más de 6.000 trabajadores.

Al paro se sumaron unos fuertes bloqueos viales que aislaron parte de la provincia de Bocas del Toro hasta que el sindicato bananero acordó reabrir las vías a cambio de que el Parlamento aprobara una ley hecha por el Ejecutivo para mejorar sus derechos y condiciones laborales.

Pero algunos grupos desconocieron el acuerdo y continuaron los cortes en las carreteras, seguido de disturbios, atribuidos a las pandillas por las autoridades. Ante ello, el Gobierno declaró el «estado de urgencia» tumbando las telecomunicaciones y enviando un fuerte contingente policial para «restablecer el orden» hasta que a finales de junio retornó la normalidad a la provincia.

En concreto, el banano se mantuvo durante el primer trimestre de este año como el principal producto de exportación de Panamá al representar el 17,5 % de las ventas al exterior, que en ese período alcanzaron los 324,4 millones de dólares, el mayor valor en 15 años, según la información oficial.EFE

