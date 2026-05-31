Mulino inicia visita a Grecia con foco en cooperación marítima, logística y turismo

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Ciudad de Panamá, 31 may (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, iniciará este lunes una visita oficial a Grecia con una agenda centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia marítima, logística, inversiones y turismo, en el marco de Posidonia 2026, una de las principales ferias navieras del mundo, informó este domingo la Presidencia panameña.

Durante su estancia en Grecia, según detalló la Presidencia, Mulino desarrollará una agenda de alto nivel que incluirá reuniones con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Entre los principales temas figuran «la cooperación e inversiones griegas en Panamá vinculadas al sector marítimo y logístico, la invitación a participar en futuras licitaciones relacionadas con el Canal de Panamá y el impulso de iniciativas conjuntas en materia turística», según el comunicado de la Presidencia panameña.

En su pasada conferencia de prensa semanal, Mulino indicó que Grecia «es un usuario, si no el número uno, el número dos, de nuestra bandera. Es un jugador (internacional) de altísimo porcentaje, arriba del 50 %, de la carga que se mueve en el mundo», y ha sido «a través del tiempo, no importa qué registros hayan surgido, fiel a Panamá en su abanderamiento de naves».

Como parte de la agenda oficial, Panamá y Grecia prevén firmar un acuerdo de cooperación en materia de turismo y relaciones exteriores.

Mulino participará además este lunes en la ceremonia inaugural de Posidonia 2026 que se celebra cada dos años en Atenas.

El mandatario también encabezará la inauguración del pabellón de Panamá en el Metropolitan Expo Exhibition Center, donde estarán representados el Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias.

El presidente ya había anunciado a principios de mayo que una delegación panameña asistiría a Posidonia para dar a «conocer al mundo el potencial logístico de Panamá y decirle a los dueños de barcos que Panamá es y seguirá siendo su mejor aliado, un socio que entiende sus desafíos y que defiende sus intereses bajo el marco del derecho internacional».

La agenda contempla además encuentros bilaterales con representantes de la industria naviera griega, entre ellos una reunión con Melina Travlos, presidenta de la Unión de Armadores Griegos, junto a miembros de esa organización.

Asimismo, el presidente panameño sostendrá una reunión con Panagiotis Tsakos y Nikolas Tsakos, directivos de Tsakos Shipping and Trading S.A., uno de los grupos navieros más relevantes del país europeo.

La visita incluirá también una recepción ofrecida por la embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos, que reunirá a autoridades del Gobierno griego, representantes de Chipre, armadores internacionales y actores del sector marítimo público y privado, en el marco de Posidonia 2026.

El Gobierno panameño destacó que la participación en este encuentro internacional contribuirá a fortalecer el posicionamiento de Panamá como líder marítimo y logístico global, además de consolidar los históricos vínculos de amistad y cooperación con la comunidad naviera internacional.

La flota mercante de Panamá es una de las más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro, según los datos más recientes de la AMP. EFE

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