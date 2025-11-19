Mulino llama «patriota» a quien llegue tarde a trabajar por celebrar pase de Panamá al Mundial

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó como «patriota» a la persona que llegue tarde a trabajar por celebrar la clasificación de la selección panameña al Mundial de Norteamérica-2026.

«Celebremos en paz, todos unidos, si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño, el orgullo nacional permite flexibilidad», escribió Mulino en su cuenta de X.

«PANAMÁ AL MUNDIAL CARAJO¡¡¡¡¡¡», había escrito poco antes el mandatario dando las gracias a la selección panameña por «su patriotismo, dedicación y amor a la bandera que los abraza».

Miles de personas salieron a las calles de Panamá a celebrar la clasificación de la selección canalera a su segundo Mundial, tras ganar a El Salvador en la última fecha de la eliminatoria final de Concacaf.

En Ciudad de Panamá, los aficionados se apostaron en las calles para ver pasar el autobús descapotable con los jugadores y el cuerpo técnico, que recorrió las principales vías ante la algarabía de los concentrados.

En 2017, cuando Panamá clasificó al Mundial por primera vez, Rusia-2018, el presidente de entonces, Juan Carlos Varela, decretó día libre para conmemorar la efeméride.

