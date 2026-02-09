Mulino recibe al presidente del Grupo BID y hablan de educación e inversiones en Panamá

Ciudad de Panamá, 9 feb (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, conversaron este lunes sobre la reforma educativa en Panamá y la movilización de inversiones hacia el país centroamericano, donde el multilateral prevé desarrollar en el 2026 un programa que «supera los 1.000 millones de dólares entre operaciones públicas y privadas».

Goldfajn visita Panamá a propósito de la instalación el martes en la capital panameña de la 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo BID, que está integrado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – que trabaja con el sector público – el BID Invest (sector privado) y BID Lab impulsa el emprendimiento innovador, como explica el organismo.

Un comunicado de la Presidencia panameña indicó que Mulino invitó al BID a ser parte del proceso de actualización del sistema educativo panameño, principalmente con enfoque en la tecnología y digitalización, una propuesta que «fue recibida como positiva por el equipo del BID, que anunció que trabaja en un proyecto con la multinacional Google que contempla 60.000 becas para la región, siendo Panamá uno de los principales beneficiarios».

Asimismo, Mulino y Goldfajn coincidieron en la importancia de consolidar la estabilidad macroeconómica de Panamá como base para atraer inversión y generar empleo, y que en ese marco, el Grupo BID confirmó su intención de apoyar proyectos estratégicos a través de mecanismos de financiamiento complementarios, incluyendo garantías público-privadas para movilizar mayores recursos y nueva inversión privada.

Goldfajn anunció que el Grupo BID ha puesto a disposición de Panamá recursos de asistencia técnica para apoyar el diseño e implementación de un Plan de Acción que fortalezca la gobernanza, la transparencia y la adopción de estándares internacionales, informó el comunicado oficial.

En referencia a la integración regional, hablaron de consolidar a Panamá como un eje estratégico de competitividad y desarrollo sostenible en la región a través de nuevas iniciativas bajo el programa del BID «América en el Centro», fundamentales para reducir costos logísticos, entre otros.

«Muy contento de estar en Panamá y reencontrarme con el presidente José Raúl Mulino. Conversamos sobre las prioridades compartidas del país y del Grupo BID para el futuro de Panamá (para 2026 el programa supera los $1.000 millones de dólares entre operaciones públicas y privadas)», escribió Goldfajn en su cuenta de X.

Explicó que hablaron «de muchos proyectos, como el acercamiento de Panamá a la OCDE y las nuevas iniciativas bajo el marco de América en el Centro del BID», y dio las «gracias» a Mulino por su «hospitalidad» y una «relación estrecha y productiva». EFE

