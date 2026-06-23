Mulino y De la Espriella acuerdan una alianza extraordinaria para combatir el narcotráfico

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Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ganó el pasado domingo las elecciones presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, acordaron establecer una alianza «extraordinaria» para reforzar un plan contra el narcotráfico, crimen organizado y favorecer inversiones económicas.

En una conversación telefónica, el derechista presidente panameño felicitó a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta electoral al asegurar que dicho resultado, aún pendiente de confirmar, da «tranquilidad» a los «vecinos».

«Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo», señaló Mulino en esa llamada, según un comunicado, en la que también recalcó que su objetivo es buscar «agrandar» la relación con Colombia.

Por su parte, De la Espriella prometió que con él «todo va a producirse de manera muy rápida», pues tendrá «un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir» de ambos países.

Así como se comprometió a acelerar un millonario proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, estancado desde hace años que plantea una línea de cerca de 500 kilómetros y de 400 megavatios de potencia, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.

«No sabe la ilusión que me hace, yo quiero muchísimo a Panamá, tengo un gran afecto por los panameños y estoy seguro de que vamos a trabajar de forma extraordinaria”, añadió De la Espriella.

Según el preconteo divulgado por el ente organizador de los comicios, el ultraderechista De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial, que se está llevando a cabo en este momento. Pero el apodado ‘El Tigre’ ya se proclamó la noche del domingo como el presidente electo de Colombia después de que el conteo preliminar le diera como ganador por un estrecho margen.

De la Espriella, que cuenta con el apoyo de Donald Trump, evalúa perfiles para conformar su gabinete y establecer la hoja de ruta para el empalme con el actual Gobierno, por lo que darán a conocer los miembros de su Administración en los «próximos días».EFE

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