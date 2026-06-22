Mulino y Petro resaltan la cooperación bilateral en el marco del Bicentenario Anfictiónico

Compartir

2 minutos

Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Colombia, Gustavo Petro, resaltaron este lunes la cooperación bilateral y abogaron por impulsar la integración regional durante una reunión celebrada en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en la capital panameña.

En el encuentro, según un comunicado de la Presidencia panameña, ambos jefes de Estado coincidieron en la «histórica hermandad entre los pueblos de Panamá y Colombia, así como en mantener y ampliar la cooperación en temas como migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales».

Asimismo, ambos mandatarios convinieron en que la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico «sirve para darle un nuevo impulso a las iniciativas de integración regional soñadas por el Libertador Simón Bolívar».

Durante la reunión bilateral, el mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha. Por parte de Colombia, participaron la canciller Rosa Villavicencio y el embajador colombiano en Panamá, Fabio Mariño.

El Congreso Anfictiónico fue convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en Panamá en 1826. Considerado uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia continental, sentó las bases de los ideales de integración regional y del multilateralismo en América Latina.

Las actividades conmemorativas reúnen en Panamá a líderes y representantes de varios países de la región para recordar el legado histórico del encuentro y debatir sobre los desafíos y oportunidades de la integración latinoamericana en el siglo XXI. EFE

rao/mt/rrt

(foto) (video)