Multa de 27 millones a Virgin Media por descuidar a gente vulnerable en migración digital

2 minutos

Londres, 1 dic (EFE).- El regulador británico Ofcom impuso este lunes a Virgin Media una multa de 23,8 millones de libras (27,1 millones de euros) por no proteger a sus clientes vulnerables al desconectarlos de los servicios de teleasistencia durante la migración de líneas analógicas a digitales en 2022 y 2023.

Ofcom señaló en un comunicado que la compañía descuidó su deber de ofrecer «apoyo y protección adecuada» a las personas con necesidades especiales, al dejarlas sin acceso a su sistema de ayuda de emergencia mientras trasladaba los servicios de las antiguas líneas telefónicas de cobre a las nuevas digitales.

La investigación, abierta tras la notificación de Virgin Media de varios incidentes graves en noviembre y diciembre de 2023, detectó «fallos sistémicos» en el programa de migración entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.

Según el regulador, Virgin Media «no identificó ni registró correctamente» a los usuarios con alarmas de teleasistencia, lo que dejó «lagunas significativas en el proceso de cribado» y privó a los afectados del apoyo necesario.

Ofcom decidió multar a la empresa al concluir que incumplió sus propias políticas y las normas de protección al consumidor, si bien aplicó un descuento del 30 % tras la admisión de responsabilidad y su cooperación.

Virgin Media pausó las migraciones en diciembre de 2023 y, desde entonces, ha introducido nuevas salvaguardas, entre ellas revisiones manuales de historiales, una campaña de contacto a 42.991 clientes de teleasistencia y un protocolo con autoridades locales para gestionar casos no respondidos. EFE

