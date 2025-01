Multan a la empresa petrolera estatal de Perú por derrame en la costa norte del país

3 minutos

Lima, 22 ene (EFE).- La empresa estatal peruana Petroperú fue multada por el organismo de fiscalización ambiental por no identificar y controlar la fuente de un derrame de hidrocarburos que se produjo en diciembre pasado en la costa norte del país, informaron fuentes oficiales.

El jefe de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Alex Uriarte, declaró en la emisora RPP que la sanción impuesta llega a 36 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 192.600 soles (51.635 dólares).

«La primera medida dictada a Petroperú la ha incumplido. Producto de ese incumplimiento sacamos un informe y hemos dictado una medida coercitiva como corresponde», comentó.

Uriarte agregó que, además de la sanción económica ya impuesta, hay otras medidas que «están en verificación» mediante un «equipo en campo permanente».

Informó, en ese sentido, que el último lunes se detectó la presencia de hidrocarburos en las zonas costeras de Peña Negra, Cabo Blanco y otras playas.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Pescadores de la caleta de Cabo Blanco, Jesús Llenque, aseguró en RPP que las autoridades no realizan el trabajo adecuado para lograr que se retire por completo el petróleo del ecosistema marino.

«Petroperú no tiene un plan de contingencia, porque no lo hizo desde el primer día que hubo el derrame. No hubo una prevención», remarcó antes de decir que los pescadores artesanales de la zona llevan un mes sin poder trabajar.

Declaración de emergencia

El Gobierno de Perú declaró el pasado 26 de diciembre el estado de emergencia ambiental durante 90 días en el área marina de la costa norte del país que fue afectada días antes por el derrame de hidrocarburos en la región de Piura, fronteriza con Ecuador.

Según la norma, se aprobó un plan de acción inmediato y a corto plazo para realizar labores de contención, limpieza y recuperación de las zonas afectadas, con prioridad en la protección de los ecosistemas y la salud de las comunidades locales.

El pasado 21 de diciembre, la Dirección de Capitanías y Guardacostas reportó al OEFA sobre la presencia de hidrocarburos en el Terminal Multiboyas de la refinería de Talara, de Petroperú, por lo que se ordenó el inicio de labores de supervisión y verificación de las acciones de primera respuesta y se estableció un cronograma de trabajo para hacer el control del impacto en el agua, sedimentos y fauna marina.

Cuatro días después, el gerente general de Petroperú, Oscar Vera, aseguró que toda el área afectada por el derrame ya había sido limpiada y se había empadronado a unos 150 pescadores afectados.

Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) señaló que constató un impacto en el hábitat y en los recursos hidrobiológicos de la playa Las Capullanas, además de en zonas de anidamiento de tortugas marinas.

El Ministerio Público, a su turno, abrió una investigación contra Petroperú por la presunta contaminación del ambiente, a raíz de este derrame que, según la empresa estatal, ocurrió durante las maniobras previas al embarque de hidrocarburos en el buque ‘Polyaigos’ en el terminal submarino de la refinería de Talara.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, informó el pasado 9 de enero que el derrame de petróleo afectó a unas 47 hectáreas de la costa norte por el vertido de entre uno y ocho barriles de crudo. EFE

dub/gad