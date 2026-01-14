Multan a un ciudadano uzbeko por llamar a la Policía para denunciar a Trump

1 minuto

Moscú, 14 ene (EFE).- Un ciudadano de Uzbekistán ha sido multado con 1,23 millones de soms (cerca de 100 dólares) por llamar a la Policía para quejarse de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Venezuela, informó hoy la agencia RIA Nóvosti.

Según el medio, que tuvo acceso al dictamen judicial, el hombre dijo a los agentes que quería demandar a Trump por la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro.

Más tarde, el uzbeko reconoció su culpa y aseguró que no se percataba de las consecuencias de sus acciones porque estaba ebrio.

En la Policía explicaron que pese a que la llamada era calificada de falsa, el infractor tenía que ser castigado por realizarla.

Mientras, Elena Urlaeva, jefa de la Alianza de Defensa de Derechos Humanos de Uzbekistán, llamó a Trump a repetir la operación venezolana en su país y capturar a su líder, Shavkat Mirziyóyev, al que acusa de varios delitos.

«Es un callejón sin salida que solo se puede resolver privándole del poder a Mirziyóyev y enviándolo a los tribunales, sea en Estados Unidos o en otro lugar», dijo.

Mirziyóyev fue recibido por Trump en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central en diciembre pasado.EFE

mos/jgb