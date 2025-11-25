Multan con 400.000 euros a activistas climáticos que paralizaron el aeropuerto de Hamburgo

2 minutos

Berlín, 25 nov (EFE).- Un grupo de 10 activistas climáticos que en 2023 paralizó el funcionamiento del aeropuerto de Hamburgo, en el norte de Alemania, deberá pagar una indemnización de 400.000 euros a la aerolínea Lufthansa, según una sentencia de la Audiencia Territorial de Hamburgo.

De acuerdo con el fallo judicial, que trascendió este martes aunque fue pronunciada hace unos días, con esta multa los activistas del colectivo Última Generación deberán resarcir a la compañía aérea por el coste de las compensaciones pagadas a los viajeros, el combustible malgastado y los beneficios que perdió.

Al pegarse a la pista, los activistas eligieron una medida de protesta que interfería en la actividad legal de las aerolíneas y con ello «actuaron infringiendo de manera deliberada los límites penales», subrayó el tribunal, por mucho que el objetivo de la movilización no solo fuera legítimo, sino «imprescindible para la supervivencia de la sociedad humana en su forma actual».

Además, el tribunal falló que los acusados estarán obligados a asumir también todos los gastos futuros ocasionados a la demandante y a otras compañías a causa de la acción de bloqueo e ingresarán en prisión por dos años si no pagan la multa impuesta.

La sentencia todavía no ha entrado en vigor y puede ser recurrida en el plazo de un mes.

Los activistas irrumpieron en el aeropuerto de Hamburgo el 13 de julio de 2023 e impidieron los despegues y los aterrizajes durante aproximadamente cuatro horas.

Durante ese tiempo tuvieron que ser cancelados 57 vuelos del grupo Lufhansa. EFE

cph/cae/acm