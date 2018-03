14 de junio de 1968: un periodista de la televisión entrevista a jugadoras del FC Zurich (con camiseta obscura) y del FC Heuried.

Partido entre Zurich - Heuried disputado en un terreno anexo, cerca del Hallenstadion en Zúrich-Oerlikon.

Las jugadoras entran al campo de juego. La espera en la banca.



Photo gallery of the history of Swiss women's football.