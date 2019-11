Con el frío la demanda de la fondue se multiplica e incluso recién se realizó el 3er Campeonato Mundial de Fondue en el cantón de Vaud, al oeste de Suiza. Alrededor de 10 000 espectadores acudieron para ver cómo 120 participantes buscaban ganarse el primer premio.

Este platillo es descrito por muchos como el mayor logro de Suiza. Fue concebido como una forma inteligente de convertir los restos de queso y el pan endurecido en una comida. ¿Pero qué tiene de difícil hervir un poco de queso? Le sorprendería lo difícil que puede ser.

Usted necesita saber qué quesos combinar, qué vino es el mejor para cortar la grasa del platillo y cómo evitar que la mezcla de quesos se separe.

Los ganadores Florian y Jean-Matthieu Baer, un equipo de padre e hijo de chefs profesionales del cantón de Valais, lo saben y salieron triunfantes en el encuentro.

Los conocedores saben que los quesos bien maduros son los más adecuados para la preparación de la fondue porque sus enzimas dividen las proteínas en pequeños fragmentos que se dispersan más fácilmente.

En este concurso, el 50% del contenido de queso en la mezcla debía ser Gruyère, con el sello de autenticidad AOC.

Los "mandamientos" de la Fondue

La versión más común de la fondue, originaria de los cantones de Vaud y Friburgo, es la "moitié-moitié" ("mitad y mitad"), compuesta por partes iguales de queso gruyère y vacherin.

Incluso, hay reglas sobre cómo se come: Los tradicionalistas dicen que hay que agitarlo en el sentido de las agujas del reloj o en forma de ocho para mantener el queso homogeneizado.

Y una de las primeras advertencias para los principiantes: no beba nada que no sea vino blanco, kirsch (agua ardiente de frutas) o té de hierbas con su fondue si no quiere que el queso derretido forme una bola gigante en su estómago.



swissinfo.ch

