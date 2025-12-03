The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Multinacional española Inditex gana récord de 4.622 millones en meses, un 3,9 % más

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Madrid, 3 dic (EFE).- La multinacional textil española Inditex, que integra, entre otras marcas a Zara, registró un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9 % más que en el mismo periodo de 2024.

La compañía, la mayor empresa cotizada española, facturó en el periodo analizado 28.171 millones de euros, un 2,7 % más en tasa interanual, también una cifra inédita, según comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

El margen bruto de explotación (ebitda) se elevó un 4,2 %, hasta 8.303 millones, en tanto que el margen bruto (diferencia entre ingresos y gastos) aumentó un 3,2 %, hasta 16.811 millones, y se situó en el 59,7 % de las ventas (27 puntos básicos más).

Solo en el tercer trimestre (agosto a octubre), la compañía, dueña de marcas como Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear, ganó 1.831 millones de euros, un 8,9 % más en tasa interanual.

En ese periodo, las ventas subieron un 4,9 %, hasta 9.814 millones, lo que supone un 8,4 % más a tipo de cambio constante, en tanto que el ebitda aumentó un 3,2 %, hasta 16.811 millones.

En cuanto al periodo entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, las ventas en tienda y en línea, a tipo de cambio constante, crecieron un 10,6 % con respecto al mismo periodo de 2024 (9 % más entre el 1 noviembre y 24 noviembre).

Inditex avanzó que la optimización de las tiendas «sigue su curso» y que confía en que «impulse nuevas mejoras» en la productividad.

Además, adelanta un crecimiento del espacio bruto anual en el periodo 2025-2026 en el entorno del 5 %, con un espacio neto «positivo acompañado con una fuerte» venta en línea. EFE

at/jmj/ma/alf

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21284628 y otros)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR