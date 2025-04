De Jung a la psicodelia: una cronología de las aportaciones de Suiza a la psiquiatría

La exposición "Locamente normal" del Museo Histórico de Basilea estará abierta hasta el 29 de junio de 2025. Narra la historia de la psiquiatría en Basilea durante los últimos 150 años. © Mark Niedermann/Historisches Museum Basel

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Desde la sintetización del LSD hasta la comercialización de los antidepresivos, Suiza ha desempeñado un rol clave en la comprensión y el tratamiento de la psiquiatría.

10 minutos

Los trastornos mentales han sido objeto de análisis desde que el médico y filósofo griego Hipócrates sugirió hacia el año 400 a.C. que los «cuatro humores» -sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra- impactaban a la personalidad humana.

En la Edad Media, estas afecciones eran consideradas una manifestación del diablo y se atendían con exorcismo. Fue solo hasta el siglo XVI cuando un médico suizo, Paracelso, abogó por el tratamiento de estos trastornos como afecciones médicas.

Hoy en día, la medicina utiliza antidepresivos, psicoterapia, electricidad y psicodélicos para tratar a sus pacientes psiquiátricos, en todos los casos son sustancias y métodos que guardan una historia cercana con Suiza.

Albores del siglo XX: el auge de la psicoterapia

El neurólogo austriaco Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis, una terapia oral que recurre al inconsciente de la persona tratada.

Freud y Jung fueron colaboradores hasta que este último decidió seguir su propio camino. En esta imagen tomada frente a la Universidad de Clark en 1909, en la fila delantera: Sigmund Freud, G. Stanley Hall, C. G. Jung. En la fila trasera: Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi. Creative Commons

Un par de años más tarde, su antiguo discípulo, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, rompió la amistad que tenían para desarrollar su propia teoría, conocida como psicología analítica. El trabajo de Jung inspiró el Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI), un test desarrollado en 1943, que aún es utilizado hoy en día para determinar la personalidad.

1908: El psiquiatra suizo Eugen Bleuler acuña el término esquizofrenia y la separa de otros trastornos psicóticos.

1912: La 3,4-metilendioximetanfetamina (conocida como MDMA) es sintetizada por primera vez por el químico alemán Anton Köllisch para la empresa farmacéutica Merck.

Originalmente, este compuesto se desarrolla para ayudar a la coagulación de la sangreEnlace externo. Luego deja de usarse hasta que esta droga, también conocida como éxtasis, reaparece en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en los clubes nocturnos.

1921: El psiquiatra suizo Hermann Rorschach desarrolla un test para evaluar la personalidad de los seres humanos a partir de la percepción que las personas tienen de manchas de tinta ambiguas.

Una de las manchas de tinta de Rorschach. Creative

1935: La lobotomía, un controvertido método que recorta quirúrgicamente algunas conexiones en el cerebro, es introducida por el portugués Egas Moniz para tratar casos de esquizofrenia y depresión severa. Moniz recibe el Premio Nobel de Medicina en 1949 por este invento, pero con el paso del tiempo esta terapia cayó en descrédito.Enlace externo

«Cuando se desarrolló la TEC, casi no existían otros tratamientos en psiquiatría, así que para algunas personas era un milagro poder ser tratadas con ella». Annette Brühl, médico jefe y subdirectora de la clínica de adultos de las Clínicas Psiquiátricas Universitarias de Basilea (UPK).

1938: Ugo Celleti inventa la terapia electroconvulsiva (TEC), un método de neuromodulación que a través de la electricidad modifica las conexiones cerebrales. Alrededor de un año después, fuera de la Italia natal de Celleti, Suiza fue uno de los primeros países que utilizó la TEC en el PsychiatrieZentrum Münsingen, cerca de la capital Berna.

Noviembre de 1938: Se sintetiza el LSD en Basilea. Como parte de un amplio proyecto de investigación para desarrollar un estimulante respiratorio a partir de un hongo que crece en el centeno y otros cereales, el químico suizo Albert Hofmann sintetiza la dietilamida del ácido lisérgico (LSD) en un laboratorio de Sandoz en Basilea. Los efectos psicodélicos que tendría esta droga fueron descubiertos más tarde.

19 de abril de 1943: Día mundial de la bicicleta. En esta jornada, Hofmann ingiere LSD y emprende el primer viaje ácido de la historia mientras da un paseo en bicicleta de regreso de su laboratorio a casa. Hoy en día, los psicodélicos también se celebran en esta fecha a nivel mundial.

Década de 1950: El desarrollo de la psicofarmacología

El primer fármaco antipsicótico se comercializó bajo la marca Thorazine en Estados Unidos. Creative

El movimiento a favor del uso de medicamentos para tratar los trastornos mentales cobra fuerza con la invención de la clorpromazina para atender la esquizofrenia. El primer fármaco antipsicótico fue inventado en Francia en 1950 y se comercializa en Europa bajo la marca Largactil.

1952: Aparece el primer antidepresivo del mundo. Durante un ensayo para tratar la tuberculosis, los médicos del hospital Sea View de Nueva York se dan cuenta de que la iproniazida impacta positivamente en el ánimo de las personas, lo que le convierte en el primer antidepresivo del mundo.

La iproniazida es capaz de bloquear las enzimas que descomponen la serotonina y la norepinefrina (moléculas creadas por las neuronas y que regulan el comportamiento, el estado de ánimo y la atención).

1956: La empresa suiza Geigy (que años después fue absorbida por el gigante farmacéutico suizo Novartis) prueba la imipramina para la esquizofrenia y descubre que también mejora el estado de ánimo de los pacientes que sufren depresión. Este fármaco comienza a comercializarse bajo el nombre de Tofranil, y va cobrando popularidad hasta llegar a su auge en la década de 1990 por ser capaz de aumentar la serotonina y la norepinefrina convirtiéndose en un antidepresivo eficaz.

1958: Hofmann sintetiza el compuesto psicodélico psilocibina a partir de un «hongo mágico» de origen mexicano.Enlace externo

1960s: El psiquiatra australiano John Cade descubre que el litio estabiliza el estado de ánimo de los pacientes con trastorno bipolar. Treinta años después, Kurt Cobain, el líder de la banda musical Nirvana, canta «I’m so happy ‘cause today I found my friends, they’re in my head» («Soy tan feliz porque hoy he encontrado a mis amigos, están en mi cabeza»), en una canción que lleva el nombre de la droga.

1962: La ketamina, un anestésico con efectos psicoactivos, es sintetizada por el químico estadounidense Calvin Stevens que trabajaba entonces para la empresa Parke-Davis (comprada posteriormente por Pfizer).

1962-1963: La TEC en los medios de comunicación

Las descripciones de la TEC en libros (y posteriormente en películas) como The Bell Jar (La campana de cristal) de Sylvia Plath y One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco) de Ken Kesey conmocionan al público y generan una mala prensa a esta terapia.

Contenido externo

1963: Roche lanza un medicamento llamado Valium que permite reducir la ansiedad. Basado en las benzodiacepinas, que potencian un neurotransmisor conocido por ralentizar la actividad cerebral, el medicamento se vuelve célebre, convirtiéndose en el más recetado en Estados Unidos en la década de 1970. La empresa estadounidense Upjohn -que actualmente es parte de Pfizer- introduce una píldora similar en 1981, conocida como Xanax.

Finales de los 60-principios de los 1970: la guerra contra las drogas

Timothy Leary en su casa de Beverly Hills en julio de 1992. KEYSTONE/AP Photo/Mark

Sandoz deja de vender LSD en 1965, pero un movimiento contracultural encabezado por el psicólogo Timothy Leary predica el derecho a su uso recreativo. En 1969, Richard Nixon es elegido presidente y declara la guerra a las drogas. Las investigaciones en torno a los psicodélicos se estancan.

1985: El investigador médico británico Anthony Barker inventa la estimulación magnética transcraneal (EMT)

Este método consiste utilizar un dispositivo semejante a una raqueta para emitir un campo magnético sobre la cabeza de las personas con objeto de modificar sus conexiones cerebrales. La EMT se usa cada vez más a nivel global para atender la depresión que se resiste a otro tipo de tratamientos y para atender otras afecciones, como el trastorno obsesivo-compulsivo.

Década de 1980-1990: nuevos antidepresivos

Surgen medicamentos que bloquean la reabsorción de serotonina (ISRS) o serotonina y norepinefrina (IRSN), estos incluyen marcas como Prozac y Zoloft de las farmacéuticas estadounidenses Eli Lilly y Pfizer. Los ISRS y los IRSN se mantienen en el grupo de los antidepresivos más utilizados en la actualidad.

Década de 1990: Los avances en los métodos de neuroimagen, como la resonancia magnética, mejoran la comprensión de la psiquiatría.

La década de 2010: Las grandes farmacéuticas abandonan la neurociencia Enlace externo

«Cada vez más integrantes del sector farmacéutico empezaron a abandonar el área de la salud mental y a invertir en lo que podría considerarse como destinos más prometedores y rentables», afirma Anne Harrington, catedrática Franklin L. Ford de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard.

2011: La Ley federal sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas Enlace externosuiza se modifica en 2008 para autorizar el uso de psicodélicos para «la investigación científica, el desarrollo de medicamentos o para un uso médico restringido». Los médicos pueden solicitar autorización para tratar a los pacientes no sólo con LSD, MDMA y psilocibina, sino también con heroína medicinal.

«El campo de la TEC empieza a sacudirse la mala imagen que tenía y está tomando el relevo una nueva generación más abierta. Aún existen incógnitas y suposiciones, pero la sociedad está más dispuesta a probar esta terapia». Kevin Swierkosz-Lenart, jefe de la unidad de psiquiatría intervencionista del Hospital Universitario de Lausana (CHUV).

Finales de la década de 2010: La TEC regresa después de 50 años

La terapia electroconvulsiva se realiza con anestesia corporal completa, relajante muscular y oxigenación.

2019: La empresa estadounidense Johnson & Johnson comercializa una forma de ketamina bajo la marca Spravato para personas que sufren depresión.

2022: Los hospitales universitarios de Ginebra proponen psicoterapias asistidas con psicodélicos. «Es importante no pensar que (la aceptación de estos tratamientos) se debe solo al progreso y a que existe una amplitud de miras. Se explica también en la necesidad. Hay que pensar con apertura, porque los enfoques que hemos adoptado durante años han encontrado sus límites», dice Harrington.

Mostrar más

Mostrar más Terapias psicodélicas, ¿serán legales pronto? Este contenido fue publicado en En el Hospital Universitario de Ginebra, los pacientes pueden beneficiarse de la única oferta de terapia asistida con psicodélicos de Suiza. ¿Se extenderán estos tratamientos? leer más Terapias psicodélicas, ¿serán legales pronto?

Agosto 2024: Estados Unidos rechaza la terapia asistida con MDMA. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que históricamente ha marcado la pauta de la aprobación de fármacos a nivel global solicita al grupo que está detrás de la solicitud Enlace externo «que siga estudiando la seguridad y eficacia» de la droga.



2025: Al no existir todavía un diagnóstico claro para muchas afecciones psiquiátricas y considerando que los antidepresivos no logran resultados positivos en una de cada tres personas pacientes, la investigación se orienta actualmente hacia la salud mental digital, incluyendo la incorporación de herramientas asistidas con inteligencia artificial (IA)Enlace externo.

Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas / CW.

Mostrar más Debate moderado por Aylin Elçi ¿Cómo se tratan las enfermedades mentales en su país? En Suiza, cada vez más personas son remitidas a terapias eléctricas o a psicoterapia asistida por psicodélicos. ¿Existen enfoques similares en su país? Únase al debate Ver la discusión

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI