Oro: ¿Podrán los EAU eclipsar a Suiza?

En Dubái, el oro está por todas partes. Se le observa resplandeciente en los escaparates del histórico Zoco Viejo, y en los relucientes rascacielos que le rinden homenaje a éste y otros metales preciosos en el horizonte de la ultramoderna ciudad desértica. En contraste con la siempre discreta Suiza, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) reivindican ostentosamente su nueva condición de centro operativo global para el oro.

Suiza, asentada en el corazón de Europa, ha dominado durante décadas la industria mundial del oro, lo mismo en la refinación que en el comercio. Pero los EAU, ubicados en la intersección entre Occidente y un Oriente cada vez más próspero, amenazan esta supremacía. Estos dos mundos dramáticamente distintos están entrelazados y compiten de forma creciente.

Los EAU, con Dubái a la cabeza, se convierten en un centro internacional vital para el negocio del oro. Desde 2012, los EAU tiran el máximo provecho de su estratégica ubicación, sus modernas infraestructuras y sus políticas empresariales favorables para atraer a más operadores mundiales. Mientras Suiza ofrece un sistema financiero bien establecido y un mercado ordenado y regulado, los EAU proveen un entorno dinámico e innovador. Las sanciones impuestas a Rusia tras declarar la guerra a Ucrania también han favorecido el traslado paulatino del comercio del oro hacia Dubái.

Pero, ¿qué grado de amenaza real representan los EAU para Suiza? “Todo depende de cómo se observe al sector del oro y los roles que desempeña cada país”, dice Marcena Hunter, experta en oro basada en Australia. “Los EAU son ya un importante centro para el tránsito de oro. Dubái importa y exporta cantidades significativas de oro, incluso a Suiza. Por ello, de cierta forma podría afirmarse que Dubái ya es más grande que Suiza, especialmente en (las importaciones de oro procedentes de) la minería artesanal y a pequeña escala”, añade la experta.

En el caso de Suiza, suele abastecerse de oro de las minas industriales del mundo entero. Los EAU, en cambio, reciben oro procedente de explotaciones artesanales que operan a pequeña escala en el África subsahariana, América Latina y el sur de Asia. Suiza se ha mantenido consistentemente como el país líder en la importación y la exportación mundial de oro por su valor, pero los EAU ya son uno de los cinco grandes a nivel global.

La nación alpina se confirma pues como la primera opción para quienes buscan precisión y fiabilidad en las transacciones de oro. Por ejemplo, los bancos y refinadores suizos presumen su adhesión a una estricta regulación y enfatizan de forma creciente la importancia del abastecimiento ético. Por ejemplo, los miembros de la Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos dejaron de abastecerse de oro de Dubái y en 2023 excluyeron a Valcambi, la mayor refinería emiratí, de sus filas por encontrar diferencias irreconciliables con ella en materia de abastecimiento responsable del oro.

Un centro de oro en expansión

En junio de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, clasificó formalmente a los EAU como una jurisdicción sujeta a una mayor vigilancia por las deficiencias percibidas en la eficacia de su trabajo para combatir los dos delitos. El sector del oro siempre ha sido conocido por facilitar operaciones problemáticas.

“Dubái es un mercado importante y un centro internacional para los negocios de los metales preciosos”, afirma Christoph Wild, exdirector general de la refinería suiza Argor-Heraeus y presidente de la Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos. “Y será aún más importante en el futuro ya que (los EAU) están dando pasos firmes hacia una mayor sostenibilidad y transparencia… Aun así, todavía no es momento de cerrar los ojos y aceptar cualquier material procedente de Dubái”, dice.

De acuerdo con Wild, “se ha probado que una gran cantidad del oro que transita por Dubái es procedente de África y de zonas ilegales, conflictivas o delictivas”. Pero esto no significa que todos los jugadores de los EAU sean malos. Hay buenos, malos y muy transparente en materia de debida diligencia”.

Aunque los EAU han sido un destino de la minería ilegal de oro, también es cierto que toman cada vez más medidas de regulación. Y no son el único sitio que no opera sin transparencia o en donde puede haber abusos. Hunter, responsable del tema de extracción de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional, una organización de la sociedad civil que busca evitar las economías ilícitas, afirma que “mercados como Suiza o el Reino Unido no estarán limpios o libres de culpa mientras sigan importando grandes cantidades de oro de jurisdicciones que saben bien que están blanqueando oro”.

De hecho, el principal producto exportado por los EAU a Suiza es el oro. Según los expertos, el oro considerado como problemático -porque procede de zonas en conflicto ubicadas en África o de países que eluden las sanciones occidentales a Rusia- llega fácilmente a Suiza justamente a través de los EAU.

¿Limpiando su imagen?

En noviembre pasado, Dubái fue sede de la 11ª Conferencia Anual sobre los Metales Preciosos, a la que acudieron múltiples actores clave de la industria del oro, como reguladores, expertos, banqueros, comerciantes, refinadores e incluso personas que han sido objeto de sanciones en el pasado, como Alain Goetz, castigado por la Unión Europea (UE) por el tráfico de oro cuestionable de la República Democrática del Congo.

Los rusos acudieron con una afluencia tal que justificaron su propia mesa. Debatieron problemas como los aranceles de exportación y las sanciones con sus socios actuales y potenciales en China. Mientras unos ponentes hablaban de debida diligencia, otros participantes exploraban la realización de negocios con el oro de Sudán, vinculado a la financiación de conflictos. Pero el evento confirmó a Dubái como el corazón de un comercio del oro que se intensifica y desplaza cada vez más hacia el Este.

La zona de libre comercio Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) ha sido una pieza clave en el proceso de ascensión de los EAU en el mercado del oro global. El DMCC es sede de importantes refinerías, incluida Emirates Gold, que fue suspendida de las listas de refinerías aprobadas por la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres (LBMA) y por los propios EAU por motivos de lavado, ante el horror de su recién nombrado director general, el suizo Daniele Provenzale, quien asistió a la conferencia pero declinó dar entrevistas, al igual que Sulayem.

En 2021, los EAU presentaron su Estándar Adecuado de Entregas, un conjunto de normas que rigen la liquidación y el comercio del oro. El protocolo impone auditorías anuales a todos los actores del sector para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y el abastecimiento responsable.

“En dos años, este lugar estará tan limpio como Singapur”, anticipa Lars Johansson, asesor independiente de Secure Supply Chains, consultora basada en Suiza que participa regularmente en esta conferencia. “Esto es una mala noticia para Suiza”.

Campos de juego diferenciados

Andrew Naylor, responsable de Oriente Medio y Políticas Públicas del Consejo Mundial del Oro, admite que el dominio suizo está en riesgo, pero no lo considera como un juego de suma cero porque cada país ofrece servicios a diferentes partes del mercado. “La amenaza podría estar en el refinado”, detalla.

La nación árabe ha recorrido un largo camino desde que el ciudadano suizo Mohamad Shakarchi fundó Emirates Gold en Dubái en 1992, una refinería y casa de la moneda. Suiza cuenta con cinco de las refinerías más grandes y relevantes del mundo, EAU tiene el doble, pero son mucho más pequeñas. No puede ignorarse, sin embargo, que los EAU firmaron en 2022 un acuerdo comercial con India, el segundo consumidor mundial de joyas de oro después de China, y uno de los clientes más importantes de las refinerías suizas hasta ahora.

Sin embargo, la nación alpina sigue teniendo una ventaja competitiva en otros frentes, destaca Naylor. Suiza es un importante centro de custodia que ofrece servicios de cámara acorazada a particulares e instituciones de alto poder adquisitivo, un nicho de mercado en el que los EAU no son un actor significativo. Y ambos países son actores relativamente pequeños en el mercado extrabursátil.

Dubái también está ausente de los espacios consagrados a la inversión. Más de 3.000 toneladas de oro están depositadas en fondos cotizados (ETF) a nivel mundial, productos de inversión vinculados a un índice, alguna materia prima, un bono o una combinación de productos. Aproximadamente la mitad del total de los ETF está en Estados Unidos. Le siguen en la lista mercados como Londres, con 600; Alemania y Suiza, con 340 cada uno; y los EAU no logran colarse siquiera a los primeros 20 lugares de este mercado.

Los esfuerzos de los EAU por endurecer las reglas de prevención de delitos han sido reconocidos por GAFI. Pero muchos participantes del sector aseguran que el oro es oro, así que incluso el “oro malo” logrará siempre encontrar un mercado. Suiza también endurece su normativa y apuesta por el fortalecimiento de su reputación como mecanismo para conservar su ventaja ante los EAU y otros centros de refinado.

“Siempre ha existido este debate: ¿es la debida diligencia un riesgo o una ventaja en términos de cuota de mercado futura?”, dice a SWI swissinfo.ch Louis Marechal, experto en industrias extractivas y asesor de la OCDE. “Siempre hemos defendido que es una ventaja, porque es una exigencia cada vez mayor de los mercados y de los reguladores. Creo que las refinerías suizas y las refinerías de la LBMA son, en general, más responsables y rinden mejores cuentas que las refinerías de otras partes del mundo”.

Texto adaptado del inglés por Andrea Ornelas / Carla Wolff