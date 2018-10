Las habilidades lingüísticas son una gran ventaja si se quiere trabajar en una multinacional. Y también lo es la experiencia internacional que se tenga. Como el esperanto no triunfó, la mayoría de las multinacionales han convertido el inglés en la lengua franca laboral, especialmente en sus sedes internacionales.

¿Busca trabajo en Suiza? Consejos de las grandes empresas Dominique Soguel 19 de octubre de 2018 - 11:00 Los lectores de swissinfo.ch pueden acceder a los contenidos de nuestra plataforma en 10 lenguas distintas y nos escriben desde todos los continentes. Una pregunta que nos hacen de forma recurrente es: ¿Cómo puedo obtener un empleo en Suiza? El país alpino es sede de miles de empresas multinacionales, suizas y extranjeras, que ofrecen interesantes oportunidades laborales a profesionales con un perfil global y multilingüe. Preguntamos a algunas de las firmas más importantes de Suiza de todo tipo de sectores qué es lo que buscan en un candidato. Sus respuestas arrojaron tendencias bastante claras, pero también interesantes sorpresas. El primer contacto Llevar impreso en las tarjetas de presentación el nombre de Nestlé, Roche, Glencore, ABB o LafargeHolcim puede resultar genial, pero no pierda su tiempo en intentarlo si carece de las habilidades y experiencias que exige un puesto vacante. Las cinco compañías entrevistadas destacaron que es fundamental cumplir con los requerimientos técnicos que exige una posición. Asimismo, el interesado debe estar en sincronía con los valores de la empresa y con el desarrollo potencial que la firma tendrá. Las multinacionales quieren contratar personas que cumplan con su misión, pero que también puedan evolucionar a través del ejercicio de su trabajo. “En Roche Suiza tenemos alrededor de 14 000 empleados con más de 140 perfiles diferentes. Por lo tanto, la variedad de cualidades profesionales y personales que buscamos es muy diversa”, dice Wiebke Bräuer, jefe de la División de Búsqueda de Talentos de la farmacéutica suiza, con sede en Basilea, que es uno de los líderes del sector a nivel mundial. “Generalmente buscamos gente que comparta nuestros valores y que tenga el potencial de desarrollo para una futura carrera y siga escalando posiciones”. Entender lo que hace una empresa es tan importante como comprender la forma en la que busca conseguir sus objetivos. Por ejemplo, ABB, multinacional de origen helvético-sueco especializada en la robótica y la automatización tecnológica, ha desarrollado y elaborado un modelo de competencia basado en los valores estrechamente relacionados con el comportamiento que espera de sus empleados. Esto cubre un espectro de cualidades que van desde la innovación y la velocidad en el trabajo, hasta la capacidad de enfocarse en la calidad y las necesidades del cliente. Cada candidato a un empleo y su potencial son medidos en función de esta matriz de criterios. Un mundo intrincado “Como líder y pionero en materia tecnológica en un mundo que es cada vez más complejo buscamos que nuestros candidatos sean resilientes, tengan espíritu de asociación, aprendan con agilidad y tengan habilidades para trabajar en los universos virtuales, además de poseer una mentalidad con enfoque digital”, dice Prasad Swaminathan, jefe de Talentos y Aprendizaje de ABB. La compañía tiene una planilla de 135 000 personas de 162 nacionalidades distintas, la mayoría de ellos empleados de oficina que son el motor de 270 sitios dedicados a la manufactura de sus productos, según datos a junio del 2018. El énfasis en el conocimiento digital también se hace patente en LafargeHolcim, empresa fabricante de materiales de construcción con 81 960 empleados en el mundo, incluidos 2 000 en Suiza. “Buscamos gente íntegra y con una mentalidad emprendedora, que sea capaz de ofrecer resultados y ser colaborativa, pero que también tenga una probada cualificación en materia digital”, afirma Claudio Nagib Calçada, responsable de Gestión de Talentos en LafargeHolcim. Lo esencial El formato del currículo es menos relevante que la claridad de este. Si usted solicita empleo en una posición en nivel de entrada o puesto junior, las empresas revisarán con más detalle su trayectoria educativa, los títulos que ha obtenido y las actividades extracurriculares. Pero si se trata de puestos de mayor envergadura, el peso recae en la experiencia laboral que se ha tenido previamente, así como en las habilidades de gestión y liderazgo. Cuando se realiza una contratación internacional, la capacidad del candidato para adaptarse a una nueva cultura y trabajar en un entorno multicultural también son muy importantes, y lo es también la aportación que un elemento puede hacer a una empresa que no podría dar ninguna otra persona en el banco nacional de talentos. "El secreto consiste en describir y resumir la carrera profesional de una persona de tal forma que despierte la curiosidad del jefe de contratación y lo lleve a levantar el teléfono para invitarlo a una entrevista inicial", dice Calçada. Para impresionar a sus posibles futuros jefes, lo mejor es tener una buena relación con sus antiguos empleadores, aun cuando no todas las multinacionales conceden el mismo peso a las cartas de recomendación y a las referencias escritas. Para LafargeHolcim, por ejemplo, sí son importantes. Pero Roche se preocupa más por la experiencia, aunque sí puede solicitar "un certificado de buena conducta" en algunas posiciones concretas. Nestlé solicita sistemáticamente cartas de recomendación cuando un proceso de reclutamiento llega a su fase final y raramente acepta candidaturas espontáneas. Pero no permita que esto le impida probar suerte con otras multinacionales que podrían, como mínimo, mantener su currículum en el departamento de recursos humanos. Idiomas, imprescindibles; la experiencia internacional, una ventaja Las habilidades lingüísticas son una gran ventaja si se quiere trabajar en una multinacional. Y también lo es la experiencia internacional que se tenga. Como el esperanto no triunfó, la mayoría de las multinacionales han convertido el inglés en la lengua franca laboral, especialmente en sus sedes internacionales. Pero hay otros idiomas que son altamente valorados según el puesto y el entorno laboral en el que se desempeñará un cargo. En Suiza, el francés y el alemán son esenciales para los empleados que desempeñan funciones operativas o de recursos humanos. Pero también lo es la disposición para trabajar con otras culturas. "Esto es algo clave, sin importar si es una posición de inicio de carrera o un cargo de mayor experiencia", destaca Schwindt, de Glencore. "Incluso si una persona trabaja en una oficina local, debemos asegurarnos de que tenga una mentalidad internacional y apertura para interactuar con otras culturas". Hay consenso al respecto. "La mayoría de las veces, las habilidades lingüísticas son esenciales, mientras que la experiencia internacional depende más de los requisitos de cada posición", dice Gratzer, de Nestlé. Swaminathan, de ABB, destaca que tener habilidades lingüísticas facilita la capacidad de colaborar internacionalmente y brinda al empleador la oportunidad de enviar a un candidato a otro país si esto fuera necesario. "En general, tener experiencia internacional se valora positivamente, ya que es un inicio de sensibilidad cultural para trabajar en un entorno diverso y también una muestra de adaptabilidad", dice.