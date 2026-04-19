Multitudinaria manifestación en Rabat en solidaridad con Palestina

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Rabat, 19 abr (EFE).- Una multitudinaria manifestación recorrió este domingo el centro de Rabat en solidaridad con el pueblo palestino ante la nueva ofensiva israelí y para denunciar el cierre de la mezquita de Al-Aqsa.

En medio de un impresionante dispositivo de seguridad, los manifestantes lanzaron consignas en apoyo de Palestina y contra Israel y quemaron una bandera israelí frente al Parlamento marroquí, en la emblemática Avenida Mohamed V, la más importante de la capital.

Convocada por el Grupo Acción Nacional por Palestina -que agrupa a partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil-, la movilización criticó la «escalada» israelí contra los territorios palestinos.

Condenó también la llamada «Ley de pena de muerte para terroristas» aprobada por el Parlamento israelí, que según los organizadores de la marcha supone una amenaza para los presos palestinos y que ha sido cuestionada por organismos internacionales.

La movilización denunció, además, el cierre de la mezquita de Al-Aqsa decretado por Israel alegando la declaración de «estado de emergencia nacional» tras el inicio de los ataques de Washington y Tel Aviv contra Irán el pasado 28 de febrero.

Los organizadores cargaron contra la llamada «normalización», en alusión al pacto alcanzado en 2020 por Marruecos y EE.UU. bajo el marco de los Acuerdos de Abraham por el que Washington reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Israel.

Portando banderas palestinas y «kufiyas», el tradicional pañuelo palestino, los manifestantes lanzaron consignas como «el pueblo marroquí con el pueblo palestino», «en defensa de los prisioneros y el derecho a la vida» o «contra el enemigo de todos», en alusión a Israel, durante una movilización que transcurrió sin incidentes. EFE

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