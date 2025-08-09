The Swiss voice in the world since 1935

Multitudinaria marcha en Estambul para pedir el fin de la ocupación israelí de Gaza

Estambul, 9 ago (EFE).- Decenas de miles de personas participaron este sábado en una marcha de protesta en Estambul por el fin de la ocupación israelí de Gaza, en una jornada en la que se desarrollaron manifestaciones similares en varias capitales europeas como Londres, París o Madrid.

Los manifestantes, convocados por varias organizaciones humanitarias, la mayoría de orientación islamista y cercanas al Gobierno turco, iniciaron la marcha a las 21.00 h (local, 18.00 GMT) bajo el lema «Sé una luz de esperanza para Gaza».

Desde el punto de partida en la plaza de Beyazit, en el centro histórico de la ciudad, caminaron hasta la basílica, ahora mezquita, de Santa Sofía, a poco más de un kilómetro de distancia, entre lemas como «Israel asesina, fuera de Palestina», «Los niños de Gaza nos esperan» o «Los asesinos sionistas pagarán por su crimen».

Entre los participantes se hallaban Ali Erbas, dirigente de la Diyanet, un cuerpo público equivalente a un Ministerio de la Religión, máxima autoridad islámica de Turquía, y Bilal Erdogan, hijo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y dirigente de una de las organizaciones cívicas convocantes.

Turquía ha condenado de forma enérgica los planes anunciados de Israel de ocupar militarmente toda la ciudad de Gaza y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consensuar una resolución vinculante para poner fin a la guerra.

Ankara insiste en que la solución del conflicto debe pasar por un alto el fuego inmediato y negociaciones que desemboquen en la solución de los dos Estados, es decir el establecimiento de un Estado palestino soberano en las fronteras de 1967, vecino a Israel, con capital en Jerusalén Este. EFE

