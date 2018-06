(it)

"Suiza muestra garra", dice la prensa Fernando Hirschy, Alexander Thoele 18 de junio de 2018 - 11:20 La prensa helvética se despertó eufórica este lunes luego del empate en el partido entre David y Goliat disputado ayer en Rostov (1-1) entre Suiza y Brasil. No, la Suiza no fue atomizada, sino todo lo contrario. Algunos escriben que la teatralidad de Neymar incomodó. El diario 'Neue Zürcher Zeitung' (NZZ), de Zúrich, no ahorró elogios a ‘la Nati’, como la selección suiza es cariñosamente llamada: "... Los suizos deseaban un juego perfecto, una noche mágica en Rostov, y al final, fue realmente una noche memorable, aunque nada que permanezca para la eternidad. Habría sido necesario más para tener una victoria de los sueños, aún más coraje, aún más clase, mejor primer semestre, tal vez ... " La atención estaba orientada principalmente a un jugador suizo. "... Al final, fue necesario tener suerte para ese 1-1 contra Brasil y, sobre todo, la voluntad casi inhumana de sacrificio de un jugador como Valon Behrami, un hombre inmune a los dolores y que, a pesar de estar convaleciente, jugó como si luchara por la vida ... " El diario de Zúrich resalta que la selección suiza no empieza el Mundial con ganas de perder. "... Por quinta vez consecutiva la selección rojiblanca no perdió un partido inicial del Mundial." Y sobre el desempeño del entrenador de la escuadra suiza: "... Petkovic ha entrenado al equipo en los últimos cuatro años para hacerlo más independiente, alejándolo de una mentalidad de "ostra”. "Muchos entrenadores habrían intentado esconderse de Brasil para contener los estragos, una actitud que los jugadores suizos se comportaron durante muchos años”. El rotativo Tages Anzeiger, de Zúrich, también destaca la tarea de Behrami, con su dureza y su desempeño y su actitud de cara a su adversario, Neymar, “que caía nada más Behrami aparecía”. El diario de Friburgo, La Liberté, indica que el sexto lugar de Suiza en la clasificación de la FIFA no es una coincidencia. “Aún sin dar lo mejor de sí, consigue encarar a los mejores”. Le Nouvelliste, del Valais, cree que Suiza logró "entrar por la puerta grande" al Mundial de Rusia. "Suiza muestra garra", titula Le Quotidien, del Jura. "Adoramos su bravura, por supuesto, pero también su seguridad técnica y su calma después del gol brasileño", se lee en su editorial. "Una proeza contra el favorito", dice Le Matin, que dedica cinco páginas al partido de ayer. "Con este empate, Suiza está lista ahora para cambiar de estatus; este punto es una promesa y pone una presión positiva sobre el equipo", escribe el tabloide de la Suiza francófona, que también llena de elogios al jugador Valon Behrami. "Suiza entra al baile agarrándose de Brasil", encabeza el 24 Heures. "Suiza se comportó como un verdadero equipo, siguió las instrucciones para arriesgarse en el juego sin abandonar su defensa", observa el periódico del cantón de Vaud.