Todo sobre el equipo suizo Thomas Stephens, Kai Reusser 11 de junio de 2018 - 14:00 El técnico de la selección suiza, Vladimir Petkovic, optó por la continuidad al designar a los 23 jugadores que participarán en el Campeonato Mundial de Fútbol 2018, incorporando apenas seis caras nuevas en relación con el equipo que participó en el Euro 2016. Vladimir Petkovic anuncia la lista de jugadores que participarán en Rusia: “no son los 23 mejores jugadores a nivel individual, pero es el equipo más completo”. (Keystone) "Fue una decisión difícil”, dice Petkovic. “Pero estoy convencido de que tomé la buena decisión. Tal vez no sean los mejores 23 jugadores a nivel individual, pero es el equipo más completo”. Diez de ellos juegan en la Liga Federal de Alemania (Bundesliga) y cinco actúan en la Seria A de Italia. Solo uno, el defensor Michael Lang, del FC Basilea, compite en Suiza. Breel Embolo, de apenas 21 años, es el más joven de los suizos que participan en el Mundial 2018, que comienza el 14 de junio en Moscú. El de más edad es Stephan Lichtsteiner, de 34 años, que ha vestido en 99 ocasiones la casaca nacional. Valon Behrami será el primer jugador que representará a Suiza en cuatro Copas Mundiales. Behrami, de 33 años, -estableció un triste récord en 2010 cuando se convirtió en el primer suizo a ser expulsado en un Mundial-, participó ya en tres competiciones de esta naturaleza, así como en dos campeonatos europeos. Como en los Mundiales anteriores, muchos de los jugadores suizos provienen de la inmigración (ver gráfico). De los 12 centrocampistas y atacantes seleccionados, diez nacieron en el exterior o tienen padres que llegaron a Suiza como inmigrantes. Altos y bajos El ‘CIES Football Observatory’, con sede en Neuchâtel, que es un grupo de investigación y de análisis estadístico sobre el fútbol, publicó una lista detallada de las selecciones que se clasificaron para la Copa del Mundo. Los factores que tuvieron en cuenta en el análisis fueron la edad, la altura, el número de jugadores nacidos en el exterior, así como si compiten en el país de origen o en el extranjero. El estudio analizó los equipos en el momento de la clasificación, lo que implica que haya algunas ligeras diferencias con las selecciones que finalmente asistirán a Rusia. La edad media de la selección suiza fue de 26,6 años. La de Panamá tiene la media más adulta (29,4), en tanto la de Nigeria, con apenas 24,9 años como promedio, es la más joven. El promedio de todos los equipos es de 27,4 años. Los jugadores suizos son también, relativamente altos, con un promedio de 183,5 centímetros. La más alta es la selección de Serbia (185,6 cm) y la más baja, la de Arabia Saudita (176,2 cm). La altura promedio es de 181,7 cm. El equipo helvético cuenta con una de las proporciones más altas de jugadores que nacieron en el exterior (31%), incluyendo varios con raíces balcánicas. 7 selecciones que llegan a Rusia -entre ellas México, Colombia y Brasil de América Latina- no cuentan con integrantes nacidos fuera de su país. En tanto el 61,5 % del equipo marroquí nació en el extranjero. La media de todas las representaciones en cuanto al origen de sus componentes oscila en el 9,1%. Por último, la mayor parte de los integrantes del seleccionado suizo (89,7%), compite en clubes extranjeros. Todos los integrantes de las selecciones de Croacia, Suecia e Islandia, juegan en campeonatos del exterior. En tanto ninguno de los seleccionados en el equipo inglés y en el saudí compiten afuera. La media total en este rubro es de 64,6%. ¿Ser relativamente joven, alto y étnicamente diverso se traducirá en argumentos que favorecerán el éxito en Rusia 2018? En muy poco tiempo se podrá ver…Suiza enfrenta a Brasil el 17 de junio, a Serbia el 22 y a Costa Rica el 27 del mismo mes. Selección Suiza que participa en el Campeonato Mundial 2018 Porteros: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Roman Bürki (Borussia Dortmund) e Yvon Mvogo (RB Leipzig) Defensa: Stephan Lichtsteiner (Juventus), Michael Lang (FC Basilea), Ricardo Rodríguez (AC Milán), Jacques-François Moubandje (Toulouse, Tolosa), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Fabián Schär (Deportivo La Coruña), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) Centrocampistas: Granit Xhaka (Arsenal), Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Boloña), Remo Freuler (Atalanta), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Gelson Fernandes (Eintracht Fráncfort), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Steven Zuber (Hoffenheim) Atacantes: Breel Embolo (Schalke 04); Haris Seferovic (Benfica), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach)