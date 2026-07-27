Muniain dice que, pese a «cariño», no se dieron «circunstancias» para ir a San Lorenzo

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Salamanca (España), 27 jul (EFE).- Iker Muniain, exjugador del Athletic Club español y del San Lorenzo argentino, reconoció este lunes que, pese al «cariño» que siente por el club azulgrana, no se dieron las «circunstancias» para fichar como entrenador por la entidad de Buenos Aires.

Durante su presentación como nuevo entrenador del Salamanca CF UDS (Segunda Federación/Grupo I, cuarta categoría del fútbol español), se refirió a las circunstancias que pudieron variar su destino para incorporarse como técnico al San Lorenzo de Almagro.

Reconoció que existieron contactos con los dirigentes de San Lorenzo de Almagro, su último club como jugador y al que guarda un «cariño y aprecio enormes», pero explicó que para que se dé un movimiento así debían existir ciertas «circunstancias y características» en los contratos que no fueron tales, por lo que decidió mantener su primera determinación de unirse al Salamanca.

Preguntado por si una de ellas era la licencia necesaria para entrenar en Argentina, evitó confirmarlo expresamente y respondió que «no es cuestión de concretar en qué sí y en qué no».

En este sentido, declaró estar «cien por cien enfocado» en Salamanca.

El ascenso

Con todo ello superado, el exjugador del Athletic Club comentó que el objetivo final del club es ascender, pero que para ello han de construir un equipo capaz de competir cada jornada «como si se tratase del último partido».

A su juicio, si el grupo es capaz de mantener esa mentalidad durante toda la temporada, «estará muy cerca» de conseguir la meta final.

Y todo ello con una plantilla sobre la que ha tenido total poder de decisión y con la que pretende, según expresó, implantar un modelo de juego protagonista, con un equipo asociativo en ataque e intenso en defensa, capaz de conectar con la afición.

«El fútbol es un deporte de emociones. La gente quiere venir al estadio y disfrutar con su equipo», remató el técnico, convencido de que esa identidad y los resultados serán la mejor forma de volver a ilusionar al entorno del Salamanca CF UDS, en un estado de desánimo por el recorrido de las últimas temporadas. EFE

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