Munición de Segunda Guerra Mundial complica labores de extinción de incendio en Alemania

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Berlín, 28 jun (EFE).- Los bomberos que trabajan contra un incendio forestal cerca de la población alemana de Bad Kreuznach, en el oeste germano, han encontrado como dificultad añadida a la ola de calor que sufre el país centroeuropeo las detonaciones de munición de la Segunda Guerra Mundial presente en el lugar del fuego.

Según confirmaron a EFE este domingo las autoridades locales, la presencia de munición en el bosque incendiado se ha convertido en un problema para los bomberos y las autoridades locales, que ya han evacuado a Traisen, una población dependiente de Bad Kreuznach de 650 personas, por su cercanía con las llamas.

El incendio, que comenzó el sábado, también presenta dificulta debido al viento, que aviva una y otra vez las llamas, informó la radiotelevisión pública ARD.

«Los restos de munición en el suelo dificultan las operaciones y provocan explosiones», indicó la ARD sobre la presencia de armamento de la Segunda Guerra Mundial en el bosque incendiado.

El de Bad Kreuznach es uno de los cinco incendios registrados este fin de semana, marcado por las altas temperaturas.

El país centroeuropeo atraviesa una ola de calor que llevó a que el sábado se registrara el récord histórico de altas temperaturas, 41,5 grados medidos en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, en el este germano.

También en el este teutón, el municipio de Kubschütz registró en la noche del sábado a este domingo una temperatura de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas, confirmó a EFE el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). EFE

smm/av