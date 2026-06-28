Municipal de Perú expresa «su más profundo pesar» por muerte de familia de argentino Trejo

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Lima, 28 jun (EFE).- El Deportivo Municipal de Perú expresó este domingo su «más profundo pesar» por la muerte de la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, exintegrante del club durante la temporada 2022, quienes fallecieron a causa de los terremotos que asolaron Venezuela.

«En estos momentos de inmenso dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a Lucas, así como a sus familiares, amigos y seres queridos», señaló La Academia en un mensaje publicada en sus redes sociales.

Añadió que toda «la familia del Club Centro Deportivo Municipal acompaña a Lucas con respeto, solidaridad y afecto» y le hizo llegar su «abrazo fraterno y el compromiso» de darle su apoyo «en este difícil momento».

«Elevamos una oración por el eterno descanso de sus seres queridos», concluyó.

El club Sport Marítimo La Guaira, donde milita Trejo en la actualidad, confirmó en sus redes sociales la muerte de la esposa y de los dos hijos pequeños del defensa argentino.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles, con apenas 39 segundos de diferencia, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que han dejado, hasta el momento, 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas, la mayoría en el estado caribeño de La Guaira, donde residía el jugador con su familia. EFE

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