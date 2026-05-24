Municipal se corona campeón de Guatemala al conquistar su copa 33 ante Xelajú

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Ciudad de Guatemala, 23 may (EFE).- El club Municipal se coronó este sábado campeón del torneo Clausura 2026 del fútbol de Guatemala al vencer como visitante por 1-2 al Xelajú MC en el partido de vuelta de la final, un resultado que le permite consolidarse como el máximo ganador del país centroamericano.

El conjunto de la Ciudad de Guatemala, dirigido por el técnico nicaragüense Mario Acevedo, supo hacer valer la contundente ventaja de 4-1 conseguida en la ida para certificar un marcador global de 2-6 a su favor.

La definición de este campeonato revivió una enconada rivalidad en instancias definitivas que no se daba desde 2012, año en que el representativo de Quetzaltenango se impuso en la tanda de penaltis.

Aunque el cuadro local abrió el marcador al minuto 14 por medio de Manuel Romero, el propio futbolista anotó en propia puerta al 45 para decretar el empate.

El jugador del Municipal, José Morales, sentenció la remontada visitante, al anotar en el minuto 57.

El título llega tras dos años de sequía para la escuadra capitalina, que había sufrido el golpe de perder de forma consecutiva las finales de los torneos Clausura y Apertura en el año 2025.

Con la obtención de este trofeo, Municipal rompe el empate que mantenía con Comunicaciones, su tradicional enemigo deportivo de la capital, y se ubica en la cima del palmarés del balompié guatemalteco al alcanzar las 33 coronas oficiales.

Xelajú, comandado por el mexicano Roberto Hernández, no pudo repetir las hazañas de 2012 y 2023, cuando logró revertir marcadores adversos en su feudo, y se quedó a las puertas de su octava luna. EFE

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