Municipalidad de Lima rechaza autorizar mitin de cierre de campaña de izquierdista Sánchez

2 minutos

Lima, 3 jun (EFE).- La Municipalidad de Lima rechazó una solicitud presentada por el partido izquierdista Juntos por el Perú para que autorice la celebración del mitin de cierre de la campaña presidencial del candidato Roberto Sánchez en el centro histórico de la capital peruana.

Un documento oficial, difundido este miércoles -por el Canal N de televisión-, señaló que Juntos por el Perú solicitó el permiso para celebrar su mitin en el céntrico Paseo de los Héroes Navales y que la municipalidad respondió que ese espacio se encuentra en una zona declarada intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.

La municipalidad recordó, además, que se encuentra vigente el estado de emergencia por motivos de seguridad en Lima y que las actividades públicas deben respetar las normas relacionadas con el orden público, la seguridad ciudadana y el libre tránsito, además de que existe un límite máximo para emisiones sonoras.

«Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente», concluyó el documento firmado por el subgerente municipal, Juan Miguel Ángel Delgado.

La municipalidad, que dirige el alcalde Renzo Reggiardo, del partido ultraderechista Renovación Popular, publicó posteriormente un comunicado en el que ratificó los términos de su decisión y aseguró que «no autorizará a ninguna agrupación política el desarrollo de marchas, manifestaciones o concentraciones públicas y políticas en el centro histórico de Lima».

Estos argumentos no fueron impedimento para que el ultraderechista candidato Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, sí se le permitiera realizar manifestaciones y concentración en el centro histórico de la ciudad, para denunciar un presunto fraude electoral en su contra, para el que no presentó pruebas contundentes, a raíz de la primera vuelta celebrada el pasado 12 de abril.

López Aliaga, líder de Renovación Popular y alcalde de Lima hasta que renunció en octubre de 2025 para ser candidato presidencial, ha sido secundado en sus reclamos por el alcalde Reggiardo, quien ha presentado recursos ante juzgados y el Tribunal Constitucional para, según dijo, «defender el voto ciudadano».

Fujimori y Sánchez cerrarán el próximo jueves sus campañas proselitistas para la segunda vuelta presidencial, que se celebrará el próximo domingo para elegir al nuevo jefe de Estado peruano para el período 2026-2031. EFE

dub/fgg/jrg