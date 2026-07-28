Municipio de Ecuador lanza un registro público de casos de violencia de género y familiar

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Guayaquil (Ecuador), 28 jul (EFE).- La Municipalidad de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, lanzó este martes un registro estadístico público para monitorear casos de violencia de género e intrafamiliar que son atendidos en la urbe, una herramienta que permitirá generar normativas y protocolos para su prevención y erradicación.

El gerente de la empresa municipal de seguridad, Alex Anchundia, señaló que el visualizador, que está disponible en la página web de la institución, permite responder preguntas clave sobre la violencia: qué está ocurriendo, dónde ocurre, a quién afecta, cuáles son los tipos de violencia que predominan y cómo responde la institucionalidad.

El proyecto está en su primera fase, por lo que por el momento solo constan los casos atendidos en los Centros de Equidad y Justicia que la Alcaldía tiene en varias zonas de la ciudad, pero está previsto que en los próximos meses se incorporen registros de otras instituciones municipales con el objetivo de enriquecer el análisis.

Desde el 15 de mayo de 2025 hasta la actualidad, se han registrado 7.040 atenciones de casos de violencia de género e intrafamiliar en la ciudad, correspondientes a 1.300 víctimas, de las cuales 990 fueron derivadas a servicios complementarios y al sistema de justicia.

La violencia psicológica es la que presenta mayor incidencia (93,85 %), seguido de la física (7,23 %) y de la sexual (5,62 %); mientras que el grupo etario de 30 a 35 años registra el mayor número de casos.

El 14 % de las atenciones requirió procesos de derivación hacia otras instituciones de la red de atención y protección, según explicó el municipio en un comunicado.

Sectores populares del norte de la ciudad son los que concentran la mayor cantidad de casos (11,1 %).

«Hoy no presentamos únicamente una herramienta tecnológica, presentamos una nueva forma de generar, integrar y aprovechar la información para fortalecer la toma de decisiones, la transparencia institucional y la promulgación de políticas públicas basadas en evidencia», afirmó Anchundia.

La concejala Emily Vera resaltó el alcance de esta iniciativa, ya que la violencia, dijo, ha afectado «con mucha fuerza» a las mujeres de la ciudad.

En Ecuador, el 65 % de las mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). En la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, la estadística es similar, pues el 63,1 % de las que viven en esa zona han declarado haber sido agredidas al menos una vez. EFE

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