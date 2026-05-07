Murcia pide a la UE mayor coordinación ante crisis para tener más en cuenta a las regiones

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Bruselas, 7 may (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclamó este jueves a las instituciones europeas una mayor coordinación entre los Estados miembros ante emergencias que puedan acarrear escasez de suministros para que «se tenga en cuenta» a las regiones y evitar «decisiones unilaterales» de los gobiernos estatales.

Además, instó a fortalecer las capacidades industriales de protección civil, defensa y seguridad como forma de mejorar la preparación de la UE ante las crisis, que principalmente estarían impulsadas por las administraciones regionales.

En declaraciones a los medios antes de participar en la segunda sesión del pleno del Comité de las Regiones, que se celebra en Bruselas, López Miras aseguró que es «fundamental» que la Unión Europea «se prepare y tenga una estrategia para una preparación ante una posible crisis de distinta naturaleza».

Con ese fin, el mandatario autonómico defendió dos enmiendas presentadas por la Región de Murcia al dictamen ‘Estrategia de acumulación de existencias de la UE: impulsar la preparación material de la UE para las crisis’, centrada en mejorar la preparación de los países europeos ante catástrofes naturales, pandemias u otras emergencias que puedan acarrear crisis en la cadena de suministro.

Por un lado, el jefe del Ejecutivo murciano propone una enmienda dirigida a crear una unidad de formación permanente en emergencias en el conjunto de la UE para mejorar la coordinación y la colaboración entre autoridades nacionales, regionales y locales, y también entre los Estados miembros.

«Creemos que la coordinación y la colaboración entre las distintas administraciones y autoridades es fundamental, es algo primordial en la gestión de una crisis», dijo.

«Hemos tenido muchos casos lamentables en los que hemos visto cómo en la gestión de una crisis de una catástrofe en España, el Gobierno de España ha tomado decisiones de manera unilateral, sin tener en cuenta a los territorios, sin hablar, y sin ni siquiera dar la más mínima información a las regiones o a los ayuntamientos. Y esto en una crisis o en una emergencia no puede pasar», añadió.

Murcia solicitó también en una segunda enmienda un mayor impulso y apoyo a las capacidades industriales en protección civil, seguridad y defensa como medida para mejorar la preparación ante las crisis.

«Es importante porque estas capacidades surgen del territorio. Las administraciones regionales estamos muy apegadas a ellas y, desde luego, creo que es fundamental que también haya un impulso por parte de las autoridades europeas», explicó. EFE

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