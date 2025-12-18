Murcia protesta en Bruselas contra futuros recortes a la PAC por ser un «ataque» al sector

Bruselas, 18 dic (EFE).- La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Sara Rubira, explicó este jueves en declaraciones a EFE que su reglión se ha sumado a la manifestación de agricultores en Bruselas para protestar contra el recorte de financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto plurianual, al considerar que es «un ataque al sector agrario de toda Europa».

Rubira asistió a esa manifestación, que reunió a unos 8.000 agricultores de toda la UE, incluidos unos 500 españoles.

«Estamos protestando (…) por esa nueva propuesta del marco financiero plurianual, que no va a ayudar en nada al sector agrario», añadió la consejera, que pidió al Gobierno español «que se posicione a favor de los agricultores y ganaderos».

En ese contexto, dijo que se está hablando del futuro del sector agrario, de los jóvenes, de la simplificación administrativa y de «todas esas ayudas que necesitan», así como de «garantizar la soberanía alimentaria, mejorar las poblaciones rurales» y la cohesión social y económica.

Rubira explicó que la región de Murcia consiguió en el primer semestre del año una posición común de todas las comunidades autónomas en materia de agricultura, en la que se reflejó el «rechazo total» a la nueva propuesta de la PAC.

Y añadió que espera que también el Gobierno de España «defienda al sector agrario».

Sobre los acuerdos comerciales y en particular el de Mercosur, dijo que considera fundamental las cláusulas espejo.

«Igual que a nosotros se nos exige una garantía y de sanidad para exportar, los de terceros países también los deben cumplir. Igual que las cláusulas de salvaguarda automáticas para evitar que se genere una competencia desleal entre los países terceros y los países de la Unión Europea», dijo la consejera. EFE

