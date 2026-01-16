Museo de la Memoria de Chile: premio Rey de España «llega en momento político interesante»

Santiago de Chile, 16 ene (EFE).- El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile (MMDH) agradeció este viernes en declaraciones a EFE el X Premio Derechos Humanos Rey de España y dijo que el reconocimiento «llega en un momento político interesante», a menos de dos meses de que asuma como presidente el ultraderechista José Antonio Kast, simpatizante de la dictadura chilena.

«Llega en un momento político interesante en que necesitamos aún más estos respaldos. Pero, la verdad, es que el Museo ha trabajado con distintos Gobiernos. Aunque somos una fundación privada, el Museo es una reparación del Estado que tiene financiamiento y vocación pública», aseguró su directora, María Fernanda García.

Agregó que van «a seguir colaborando con los distintos Gobiernos porque es un acto del Estado y es de todo Chile».

Inaugurado en enero de 2010 y ubicado en el barrio capitalino de Quinta Normal, el MMDH está dedicado a conmemorar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y a exponer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo con el objetivo de que nunca más vuelvan a ocurrir.

El patrimonio de sus archivos contempla testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, producción literaria, material de prensa escrita, audiovisual y radial, largometrajes, material histórico y fotografías documentales.

«Es una institución que se ha construido con la memoria colectiva de todas las personas que sufrieron durante la dictadura, pero también con la memoria de toda una sociedad. (Con el premio) se reconoce el trabajo que hacemos en pedagogía en derechos humanos», indicó García.

El jurado del galardón, otorgado por el Defensor del Pueblo de España y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), valoró la «ingente actividad memorística» del MMDH «como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos», según informaron este viernes.

«En el contexto dramático de las dictaduras militares del Cono Sur, ya superadas, este reconocimiento aspira a convertirse en una herramienta y un aval sin retrocesos para la democracia y los derechos humanos en Chile y en el mundo”, agregó el jurado.

Para García, el MMDH es una institución «muy particular» y muy única en la región porque «no solo es un museo de memoria, sino que es un museo vivo».

«También trabajamos con los derechos humanos de nueva generación. Nos importa lo que pasa con el cambio climático, con la desinformación, con la violación de derechos humanos en otros lugares del mundo hoy. Nos importa esa conexión con el pasado y los distintos países y sociedades», añadió.

El premio, con una dotación económica de 25.000 euros, será entregado por el rey de España, Felipe VI, en mayo próximo en la Universidad de Alcalá.

El jurado, compuesto por el propio defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz; el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, y la vocal del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Esther Erice, entre otros, ha valorado el trabajo del MMDH junto con otras 57 candidaturas de catorce países distintos. EFE

