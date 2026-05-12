Museveni jura a sus 81 años como presidente de Uganda para un séptimo mandato

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Nairobi, 12 may (EFE).- El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que ocupa el poder desde 1986, juró este martes el cargo a sus 81 años para un séptimo mandato de un lustro tras ganar las elecciones del pasado 15 de enero, que la oposición tildó de fraude.

Museveni fue investido en un multitudinario acto celebrado en el recinto ceremonial de Kololo en la capital, Kampala, donde se desarrolló un desfile militar supervisado por su hijo, el general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas Armadas.

Una salva de 21 cañonazos marcó el momento en que el mandatario, uno de los más longevos de África, colocó su mano sobre la Biblia y la Constitución, recitando el juramento presidencial ante el Presidente del Tribunal Supremo, Flavian Zeija.

«Yo, Yoweri Kaguta Museveni, juro en nombre de Dios Todopoderoso que ejerceré fielmente las funciones de Presidente de Uganda, que defenderé, preservaré y protegeré la Constitución y observaré las leyes de Uganda, y que protegeré el bienestar del pueblo ugandés. Que Dios me ayude», declaró el presidente.

En la ceremonia destacó la ausencia de la primera dama, Janet Kataaha Museveni, de 77 años, quien suele asistir a eventos nacionales.

Sí acudieron varios jefes de Estados del continente, como los presidentes de Tanzania, Samia Suluhu Hassan; Sudán del Sur, Salva Kiir; Mozambique, Daniel Chapo; Burundi, Évariste Ndayishimiye; Somalia, Hassan Sheikh Mohamud; o la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi.

Museveni obtuvo en los comicios del pasado 15 de enero el 71,65 % de los votos en medio de acusaciones de fraude por parte de su principal rival, el músico y opositor Bobi Wine, de 44 años, que quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

El líder opositor, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi Ssentamu, huyó del país tras los comicios alegando que temía por su vida, después de que el Ejército y la Policía asaltaran su casa en Kampala.

La jornada electoral estuvo marcada por retrasos debido a problemas técnicos y el bloqueo temporal de internet, después de meses de interrupciones de los mítines de Wine mediante gases lacrimógenos y munición real y la detención de unas 550 personas, según la ONU.

Musevini llegó al poder en 1986 después de liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor, Tito Okello, y puso fin a un ciclo de dos décadas de inestabilidad política.

El gobernante ha modificado la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le permitió presentarse una vez más a las elecciones. EFE

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