Musk, el hombre más rico del mundo, afirma que fue «un tonto» al financiar a OpenAI

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 abr (EFE).- Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dijo este miércoles en el juicio contra OpenAI que fue “un tonto” al financiar la fundación de la tecnológica, a la que ha demandado por cambiar su misión inicial sin ánimo de lucro.

«Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita para crear una ‘startup’… Les entregué 38 millones de dólares en financiación esencialmente gratuita para crear lo que se convertiría en una empresa de 800.000 millones de dólares», declaró el multimillonario, según información citada por el New York Times.

Musk declara por segundo día en una corte federal en Oakland (California) en una batalla legal que inició en 2024 contra la empresa matriz de ChatGPT, sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

El cofundador de Tesla, SpaceX y xAI ha repetido en el estrado que fue engañado por su otrora amigo Altman para que donara dinero para la fundación de OpenAI, concebida en 2015 como una empresa sin ánimo de lucro.

El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración híbrida con beneficio limitado.

La demanda civil exige que OpenAI le pague 150.000 millones de dólares a Musk, el despido de Altman y que la compañía regrese a su estatus de organización sin ánimo de lucro.

OpenAI ha calificado la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

En ese sentido, Musk defendió desde el estrado la creación en 2023 de xAI, su empresa de inteligencia artificial recientemente fusionada con Spacex.

«Diría que, a estas alturas, es técnicamente un competidor, pero mucho más pequeño que OpenAI», afirmó Musk, de acuerdo al diario neoyorquino.

El hombre más rico del mundo reconoció que xAI fue fundada como una compañía que busca beneficios económicos. EFE

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