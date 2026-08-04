Musk afirma que SpaceX usará exclusivamente chips de Nvidia para su infraestructura de IA

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Nueva York, 4 ago (EFE).- El magnate Elon Musk anunció este martes que SpaceX utilizará exclusivamente chips de Nvidia para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial (IA) y ampliar su capacidad de cómputo, con el objetivo de cerrar 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad y acercarse a los 10 gigavatios en 2027.

Durante la conferencia con accionistas posterior a la divulgación de sus primeros resultados desde su salida a bolsa el pasado junio, Musk aseguró que SpaceX utilizará los chips de Nvidia de forma exclusiva para sus centros de datos de IA.

«Valoramos enormemente nuestra estrecha cooperación y asociación con Nvidia, a muchos niveles», dijo.

El fundador de SpaceX calificó además la plataforma Vera Rubin de Nvidia como «el mejor ordenador de IA» y agregó que ambas compañías colaborarán en sistemas de «computación espacial» para instalar hardware de IA en satélites en órbita.

Mientras, el director financiero de la compañía, Bret Johnsen, defendió el elevado gasto de capital de la empresa, que alcanzó los 18.370 millones de dólares en el segundo trimestre.

De ese monto, 15.828 millones correspondieron a inversiones en infraestructura de IA, más del doble que en el trimestre anterior y un 2.000 % más que un año antes.

«No todo el gasto de capital es igual», afirmó Johnsen, y aseguró que las inversiones en capacidad de cómputo de IA tienen «un periodo de recuperación inferior a un año» por la rapidez con la que se monetizan.

Musk también destacó el potencial de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX: «Starlink ha pasado de ofrecer una conectividad limitada en sus primeros años a contar actualmente con una increíble disponibilidad y baja latencia», dijo.

Esto, incidió, «está llevando a empresas y gobiernos a considerarlo un proveedor principal de internet y no solo una alternativa».

La empresa divulgó hoy una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257 % más interanual.

Entre abril y junio, el periodo más seguido por analistas e inversores, registró una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad que en el mismo trimestre de 2025.

Su facturación fue de 7.814 millones de dólares, un 92 % más interanual, por encima de los 6.930 millones que esperaban los analistas.

SpaceX protagonizó el mayor debut bursátil de la historia el 12 de junio al captar más de 75.000 millones de dólares, pero desde entonces el valor de sus acciones ha caído más del 20 %. EFE

jco/nqs/rrt