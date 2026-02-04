Musk denuncia como un ataque político el procedimiento contra X de la Justicia francesa

2 minutos

París, 4 feb (EFE).- El magnate estadounidense Elon Musk descalificó como «un ataque político» el procedimiento de la Justicia francesa contra X, que este martes registró su sede en Francia y le convocó para que comparezca como responsable de esa plataforma para un interrogatorio el próximo 20 de abril.

En sus redes sociales, Musk reprodujo un comunicado en el que señala que ese registro se basa en «motivaciones políticas» a partir de alegaciones de manipulaciones de algoritmos y de pretendidas extracciones de datos fraudulentas».

«Estamos decepcionados por este desarrollo pero no nos sorprende», afirmó el magnate, que subrayó que para desautorizar el procedimiento que dirige la Fiscalía de París hizo notar que le ha dado una amplia difusión mediática, «lo que demuestra que constituye un acto judicial abusivo que pretende alcanzar objetivos políticos ilegítimos más que favorecer la más justa aplicación de la ley».

A su parecer, lo que pretende la Fiscalía de París es presionar la dirección de X en Estados Unidos a través de su filial francesa.

Sobre todo insistió en que las justificaciones que dio para el registro no se aguantan y en que X «rechaza categóricamente haber cometido la menor infracción».

Por eso concluye que la investigación «viola el derecho francés» y atenta contra la libertad de expresión, y que X tiene intención de defender «sus derechos fundamentales y los de sus usuarios».

Musk no dice en ningún momento si tiene intención de acudir a la cita del 20 de abril, cuando también se ha convocado a la responsable ejecutiva de X, Linda Yaccarino, que podría desembocar en su imputación, así como a otros empleados de la plataforma que han sido citados en días sucesivos hasta el 24 del mismo mes.

La investigación de la Fiscalía de París tiene su origen en dos denuncias del 12 de enero y del 9 de julio de 2025 que se amplió con otras sobre la utilización de Grok, la inteligencia artificial de X, utilizada para la difusión de contenidos negacionistas y de ‘deepfakes’ de caracter sexual.

Entre los cargos barajados están los de «complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico», «atentado contra la representación de la persona (‘deepfakes’ de carácter sexual)», «extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada» y manipulación de algoritmos o sistemas informáticos. EFE

