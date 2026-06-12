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Musk reivindica la misión «multiplanetaria» de SpaceX antes de su salida a bolsa

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Nueva York, 12 jun (EFE).- El magnate Elon Musk aseguró este viernes, antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX, que debuta hoy en los parqués, busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una «civilización multiplanetaria» y «hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar».

«Siempre habrá problemas en la Tierra que querremos resolver, pero también tiene que haber cosas que te entusiasmen por el futuro y que te hagan levantarte por la mañana porque no puedes esperar a ver qué pasa después», dijo Musk desde Texas.

Sobre la salida a bolsa de SpaceX, que será la mayor de la historia, Musk recordó que cuando fundó la empresa le daba «menos de un 10 %» de probabilidades de éxito, pero consideró que era necesario intentarlo porque, de lo contrario, «nunca seremos una civilización verdaderamente espacial». EFE

jco-jta/ecs/rf

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