Musk reivindica la misión «multiplanetaria» de SpaceX antes de su salida a bolsa

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Nueva York, 12 jun (EFE).- El magnate Elon Musk aseguró este viernes, antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX, que debuta hoy en los parqués, busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una «civilización multiplanetaria» y «hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar».

«Siempre habrá problemas en la Tierra que querremos resolver, pero también tiene que haber cosas que te entusiasmen por el futuro y que te hagan levantarte por la mañana porque no puedes esperar a ver qué pasa después», dijo Musk desde Texas.

Sobre la salida a bolsa de SpaceX, que será la mayor de la historia, Musk recordó que cuando fundó la empresa le daba «menos de un 10 %» de probabilidades de éxito, pero consideró que era necesario intentarlo porque, de lo contrario, «nunca seremos una civilización verdaderamente espacial», dijo.

«Es difícil de creer que esa pequeña empresa que empezó en un almacén en El Segundo (California) ahora esté saliendo a bolsa con la IPO (Oferta Pública Inicial) más grande de la historia», proclamó Musk.

«Si la gente me hubiera dicho que esto iba a pasar, yo habría dicho: ‘hombre, debes de estar fumando un crack buenísimo, porque yo creo que esta empresa va a quebrar'», bromeó el magnate.

La Bolsa de Nueva York lleva días muy pendiente de la salida de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) del magnate, que debuta hoy en el índice Nasdaq con un precio de 135 dólares por título y espera captar unos 75.000 millones de dólares, lo que sitúa su capitalización en torno a 1,77 billones, lo que la convertiría en una de las diez mayores cotizadas del mundo.

«Queremos ser capaces de llevar a cualquiera que quiera ir a la Luna, a cualquiera que quiera ir a Marte, o a cualquier parte del sistema solar, y tal vez más allá del sistema solar. En algún momento, queremos ser capaces de llevarlos allí; no solo a unos pocos astronautas, me refiero a ti, literalmente a ti», afirmó Musk.

También reiteró su intención de «hacer que los emocionantes futuros de ciencia ficción sobre los que hemos leído se vuelvan reales».

«De eso se trata SpaceX: de quitarle la ‘ficción’ a la ciencia ficción y crear un futuro emocionante e inspirador para todos», agregó.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero de la compañía, Bret Johnsen, participaron en Nueva York en el tradicional toque de campana de apertura del Nasdaq, mientras que Musk siguió el acto desde Starbase (Texas), acompañado por empleados y colaboradores de la empresa.

Ambos grupos celebraron de forma simultánea el debut bursátil de la compañía entre aplausos y vítores, en una jornada llamada a marcar un hito para la firma.

Mientras, en las inmediaciones de Wall Street, unas doscientas personas celebraron también el toque de campana con aplausos, constató EFE, y algunos activistas criticaban al empresario y sus proyectos empresariales.

Está previsto que la compañía comience a cotizar a lo largo de la jornada. Una vez que el banco coordinador determine que existe suficiente equilibrio entre la oferta y la demanda, se fijará el primer precio de negociación.

SpaceX es la primera en salir a bolsa de un grupo de grandes firmas relacionadas con la IA encabezadas por Anthropic, que tiene una valoración privada de 965.000 millones, OpenAI (850.000 millones), ambas posiblemente este año, así como Perplexity (20.000 millones), en 2028. EFE

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