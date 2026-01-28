Musk valora que SpaceX salga a bolsa durante alineación planetaria en junio, según el ‘FT’

3 minutos

Dublín, 28 ene (EFE).- El empresario Elon Musk estudia sacar a bolsa la compañía aeroespacial SpaceX con una oferta pública inicial de acciones a mediados del próximo junio, coincidiendo con una rara alineación planetaria y con su cumpleaños, según informó este miércoles el ‘Financial Times’.

El magnate de las telecomunicaciones, apuntó este medio, quiere «una fecha propicia» para lograr la que sería la «cotización más cuantiosa de la historia».

Al parecer, Musk podría lanzar la oferta inicial pública de acciones (IPO, en inglés) por SpaceX durante la conjunción de Júpiter y Venus hacia los próximos 8 y 9 de junio, pocos días antes de su cumpleaños el 28 de ese mes.

«La inusual demanda resalta la huella personal de Musk en SpaceX, donde las principales decisiones corporativas a menudo han reflejado las creencias y prioridades del multimillonario, desde ambiciosos objetivos de producción hasta prácticas de gestión poco convencionales», arguyó el ‘FT’, que cita para esta información cinco fuentes cercanas al empresario.

El diario económico también recordó que a Musk le gusta bromear sobre algunas decisiones empresariales, como cuando tuiteó en 2018 sobre la privatización de Tesla a 420 dólares por acción, lo que se interpretó como una referencia al 20 de abril, el día mundial del cannabis.

El propio Musk confirmó el pasado diciembre que planea sacar a bolsa en 2026 la empresa aeroespacial SpaceX después de que varios medios señalasen que la oferta pública de acciones situaría su valor en más de un billón de dólares.

En un mensaje en su red social X, el empresario dijo entonces que la información publicada por el medio Ars Technica, en la que confirmaba la salida a bolsa en 2026 para recaudar hasta 30.000 millones de dólares (unos 25.548), era «correcta».

Con anterioridad, Musk había señalado que la valoración de SpaceX en 800.000 millones de dólares no era «exacta» porque la empresa no depende de la NASA económicamente sino que su principal fuente de ingresos es su sistema de internet por satélite Starlink.

El ‘FT’ precisó hoy que algunos banqueros e inversores creen que la fecha del próximo junio es prematura, ya que SpaceX debe aún presentar el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) «para notificar al regulador» su plan de acción.

La compañía aeroespacial ha indicado que su salida a bolsa le permitiría captar capital para financiar nuevos proyectos, como la construcción de centros de datos en el espacio conectados a los 9.400 satélites de Starlink, clave, según Musk, para rivalizar con sistemas de inteligencia artificial (IA) de Google o OpenAI. EFE

