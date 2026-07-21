Musso afirma que «grandes momentos volverán» a Argentina

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Juan Musso, portero suplente de la selección argentina, instó este lunes a seguir «con la frente en alto» tras perder con España la final de Mundial y anticipó que «grandes momentos volverán a llegar».

«Se termina un mundial lleno de aprendizajes, muchos momentos de alegría y otros mas difíciles, pero viviéndolo cada segundo con el corazón», dijo el portero del Atlético Madrid en una publicación en la red social Instagram.

Además, destacó que «fue hermoso poder disfrutar de tantos momentos con este grupo que, aunque se gane o no, es capaz de llenar de orgullo a millones de personas que hacen de Argentina un país único».

«El legado que nos queda para lo que viene representa valores y estándares muy altos, que estamos dispuestos a nunca negociar. La camiseta de Argentina se lleva en el corazón, en el alma y jugando al fútbol como el niño de barrio que cada uno fue. Manteniendo ese espíritu no tengo dudas que grandes momentos volverán a llegar», añadió Musso, que no llegó a tener minutos durante el Mundial ya que Emiliano ‘Dibu’ Martínez atajó en todos los encuentros.

«Esto sigue, con la frente en alto y con mas fuerzas que nunca», concluyó Musso. EFE

pd/hbr