Musulmanes ucranianos concluyen cuarto Ramadán en guerra con ojos puestos en Oriente Medio

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 20 mar (EFE).- Miles de musulmanes ucranianos celebraron este viernes el fin del Ramadán, en medio de expectativas de que los lazos de defensa que están emergiendo con países de Oriente Medio en el contexto de la guerra de Irán contribuyan a acrecentar la solidaridad ante las amenazas comunes.

«Los países de Oriente Medio esperaban que la guerra (entre Ucrania y Rusia) les pasara por alto, mientras Irán suministraba a Rusia armas para bombardear a los niños ucranianos», dijo a EFE en una mezquita de Leópolis un hombre de uniforme militar que se identificó con el nombre en clave ‘Gengis Kan’.

«Sin embargo, el mal no hace más que crecer cuando no se le detiene», afirmó el veterano soldado, un tártaro de Crimea desplazado, haciendo alusión al suministro de drones de Irán a Rusia desde 2022, mientras los fieles rezaban y compartían alimentos en el Centro Cultural Islámico Muhammad Asad de Leópolis.

Una plegaria

Para miles de musulmanes en Ucrania occidental – y para cerca de medio millón en todo el país- este mes sagrado de Ramadán fue el cuarto que transcurre desde que comenzó la guerra de defensa contra la invasión rusa.

La mayoría, incluido ‘Gengis Kan’, separado de su familia en la península ocupada de Crimea, lo ha celebrado con una mezcla de determinación y de amargura por el coste de la guerra.

«Pedimos a Alá Todopoderoso que fortalezca a todos nuestros defensores», dijo a los fieles Ibraguím Zhumabékov, el imán y jefe del centro, y agradeció a Alá la oportunidad de poder ayunar y rezar pese a la guerra.

Aunque muchos -en particular mujeres y niños- han huido ante la agresión rusa, Zhumabékov resaltó la diversidad que sigue existiendo en la comunidad, que incluye a tártaros de Crimea desplazados, a estudiantes árabes de medicina e ingeniería o a empresarios turcos, así como a familias de otra veintena de países.

«Ucrania puede ser un ejemplo de cómo coexisten pacíficamente y se sienten en casa personas de diferentes culturas y religiones», dijo a EFE Zhumabékov, él mismo con raíces ucranianas y kazajas.

Un potencial por explorar

Aunque algunos países de Oriente Medio han proporcionado ayuda humanitaria y han respaldado los intercambios de prisioneros con Rusia, la sensación que prevalece en Ucrania es que el apoyo se ha reducido con los años debido a la distancia, la capacidad rusa de difundir sus relatos en el mundo islámico y los acontecimientos regionales como la guerra de Gaza.

Sin embargo, también se percibe un potencial, sobre todo ahora que Ucrania ha desplegado a más de 200 especialistas de drones en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí para ayudar a repeler los ataques de los drones Shahed iraníes.

«Ucrania y el mundo islámico siempre han estado cerca», dijo a EFE Ilgar Orudzhov, un voluntario de origen turco que ha estado apoyando a los soldados ucranianos y a sus familias.

Resaltó la asistencia de Ucrania a los países musulmanes, por ejemplo el envío de bomberos a Turquía tras el terremoto de 2023 o el suministro de cereal a Siria y otros países.

Al mismo tiempo, ve la guerra contra Irán como ilustrativa del espacio que hay entre las promesas y el apoyo real que ha recibido Ucrania de sus socios occidentales.

«En comparación con los misiles que se están gastando en Irán, Ucrania recibe una miseria», subrayó y añadió que Ucrania cuenta con la gente y la voluntad de luchar, pero necesita, sobre todo, más armas de sus socios.

Un enfoque pragmático

La cooperación con Oriente Medio va a ser pragmática y se basará más en la capacidad de Ucrania de contribuir que en la solidaridad del mundo islámico, cree Said Ismagilov, antiguo mufti de la Administración Religiosa de los Musulmanes en Ucrania ‘Umma’ que ahora sirve en el Ejército ucraniano.

«No veo mucha simpatía hacia nosotros por su parte: la gente de la calle árabe simpatiza más con los rusos y las autoridades pretenden ser neutrales con respecto a nuestros problemas», subrayó en sus redes sociales.

Sin embargo, ahora que Ucrania «se ha encontrado de repente en Oriente Medio», proteger a los países del Golfo de los Shahed iraníes favorece a los intereses ucranianos, subrayó Ismagilov.

«Que se acostumbren al nuevo actor global, inviertan dinero en nuestra defensa y tengan en cuenta los intereses de Ucrania», dijo.

Cree también que la implicación de Ucrania en Oriente Medio ayuda a acabar con el estereotipo de que su ejército es débil. «De hecho, somos los que podemos enseñar a los demás, y, ante todo, enseñar indomabilidad y coraje», subrayó. EFE

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