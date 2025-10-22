Mzia Amaglobeli, la autora de la bofetada que resonó en toda Georgia

Tiflis, 22 oct (EFE).- La periodista georgiana Mzia Amaglobeli, galardonada hoy con el Premio Sájarov, saltó a la fama al ser detenida en enero tras abofetear a un jefe de policía durante las protestas antigubernamentales contra el aplazamiento de las negociaciones de ingreso en la Unión Europea (UE).

«Amaglobeli es el rostro de la resistencia georgiana, además de una luchadora por la democracia, el honor y el futuro europeo», dijo Salomé Zurabishvili, expresidenta georgiana.

La georgiana, de 50 años y considerada la primera presa política desde la independencia de Georgia de la URSS en 1991, ya había sido premiada por el mismo motivo hace menos de dos semanas con el Premio de Derechos Humanos Vaclav Havel.

«¡Libertad para Mzia!», rezan las pancartas que se pueden ver desde hace meses en las protestas opositoras en este país.

A día de hoy, se encuentra en la Colonia de Mujeres número 5 de Rustavi, donde su salud se ha deteriorado significativamente, según Amnistía Internacional.

La bofetada que lo cambió todo

Todo comenzó el 11 de enero, cuando la periodista participaba en un mitin opositor en la ciudad de Batumi. Amaglobeli fue detenida por las fuerzas del orden después de que propinara una bofetada al jefe de la policía local, Irakli Dgebuadze.

La periodista, que podía haber sido condenada a entre 4 y 7 años de cárcel, fue condenada en agosto a dos años después de que la jueza decidiera suavizar el caso de agresión en favor de resistencia a la autoridad, amenazas y violencia contra un funcionario público.

Tras dictar sentencia, la jueza le propuso dirigirse al presidente del país para que le concediera el indulto, pero ésta se negó en redondo, aduciendo que Dgebuadze le escupió e intentó asaltarla en comisaría.

«Amaglobeli no niega responsabilidad por la bofetada, pero no está de acuerdo con que se trate de una agresión a un policía, que antes le había insultado en varias ocasiones», comentó a EFE Eteri Turadze, directora del periódico ‘Batumelebi’.

Una vez condenada, se declaró en huelga de hambre, que prolongó durante 38 días.

Una periodista comprometida

Amaglobeli es fundadora de dos periódicos de la autonomía de Adzharia -‘Batumelebi’ (2001) y ‘Netgazeti’ (2010)-, que también son muy populares en el resto del país caucásico y que fueron premiados por su lucha contra la represión y la censura, al tiempo que sus ediciones en ruso fueron bloqueadas por Moscú.

‘Batumelebi’ afronta el cierre después de que el Gobierno congelara sus cuentas bancarias.

«Nuestros periodistas esperaban impacientes el anuncio del premio Sájarov. El hecho de que fuera finalista ya era importante para la democracia y el periodismo, aunque, por otra parte, es una situación dramática, ya que Amaglobeli es la víctima», señaló Turadze.

De hecho, expresó su preocupación por su estado de salud y su confianza en que las autoridades la indulten por ese motivo.

«Seguimos trabajando. Somos 28 reporteros, pero es difícil, ya que ella dirigía todo el proceso desde que fundó ‘Batumelebi’ en 2001», señaló.

Al intervenir ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, la abogada, Maia Mtsariashvili, denunció que su cliente, a la que calificó de «rehén del régimen», ha perdido la visión en uno de sus ojos y ve mal del segundo.

«Sólo puede leer unas pocas páginas cada día. Por eso, se dedica a escribir», dijo.

Pulso entre la UE y el Gobierno

La UE, que está enfrentada desde hace meses al Gobierno georgiano -el más cercano al Kremlin de toda la región- por la aprobación de leyes consideradas prorrusas, ha demandado la liberación de la periodista.

El embajador europeo en Tiflis, Páwel Herczynski, la definió como «símbolo del coraje y lucha por la justicia», y la oposición la considera una presa política.

Mientras, el primer ministro, Irakli Kobajidze, tachó de «mentira vergonzosa» asegurar que Amaglobeli se encuentra en prisión debido a la «persecución de la libertad de expresión en Georgia».

«En condiciones del liberalismo actual, una persona violenta es presentada como un héroe», dijo Shalva Papuashvili, presidente del Parlamento georgiano.

El jefe de prensa del partido gobernante, Georgui Grdzelishvili, aseguró que la concesión de un galardón a una persona «condenada a dos años de cárcel por golpear a un policía» es un reflejo más de la «relación injusta» con Georgia en la comunidad occidental.

«Amaglobeli propinó una bofetada al Estado», zanjó.EFE

