Néstor Lorenzo dice que es pronto para que Colombia y Portugal se crucen en el Mundial

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Miami (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó este viernes que el encuentro contra Portugal en el que se jugarán el primer puesto del Grupo K llega antes de tiempo para los dos equipos, y aseguró que por talento deberían cruzarse más adelante.

«Portugal es un rival que te gustaría encontrarte lo más adelante posible, en semifinales», dijo el entrenador en la conferencia de prensa previa al partido desde el Hard Rock Stadium de Miami.

«Es un equipo que se siente muy cómodo en bloque medio y posesión. Está muy bien trabajado», destacó sobre la selección lusa.

Colombia afronta este partido con seis puntos, dos más que Portugal, y acabará primero en caso de una victoria o un empate.

Pese a estar ya clasificado, Lorenzo no informó si ofrecerá descanso a algunos jugadores en el partido, aunque recordó que los titulares no han entrenado todavía desde el triunfo ante República Democrática del Congo del pasado martes.

En este sentido, aseguró que le preocupan los jugadores que están apercibidos por amarilla, pero incidió en que no quiere verse condicionado por ese factor.

«Se va a tener mucho en cuenta también el rendimiento físico y el cansancio. Apenas llegamos anoche», expresó. EFE

hbc/gbf

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