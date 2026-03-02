Néstor Lorenzo revela que Colombia ya tiene planes de juego para sus rivales en el Mundial

2 minutos

Bogotá, 2 mar (EFE).- El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, afirmó este lunes que su equipo ya tiene planes de juego pensados para cada uno de su rivales en el Mundial de 2026, en el que hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una repesca.

«Lo que uno puede organizar ahora es la logística, estudiar a los rivales, imaginar con qué sistema y con qué jugadores ejecutar ese plan de juego para cada partido. Eso lo tenemos más o menos claro, pero hay muchas cosas que pueden cambiar, de acá a cuatro meses que faltan», expresó Lorenzo.

El estratega, que habló en la presentación de la campaña ‘El club de La Sele’, afirmó que en el debut en el Mundial ante Uzbekistán, el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, «la selección tiene que mostrar lo suyo, tratar de dominar el partido, ser protagonista y ganar».

«Ganar es muy importante, esperemos jugar bien también. Pero te recuerdo que a mí me tocó perder el primer partido (como jugador con la selección argentina) en Italia 90 y llegamos a la final», recordó Lorenzo.

Durante la presentación de la campaña -que busca que restaurantes y bares de Colombia y el mundo podrán acreditarse como lugares oficiales para ver los partidos de la selección cafetera- también habló el exportero René Higuita y el cantante Carlos Vives, cuyo restaurante Cumbia House se convirtió en el primer establecimiento vinculado a ‘El club de La Sele’.

«Ahora debemos tener muchas más aspiraciones (en el Mundial), cada día se tienen más aspiraciones y decía Luis Alfonso Marroquín: ‘Hay que volar bajito, no le digamos a nadie, con humildad’. Tenemos, maestro (Lorenzo), una gran selección», afirmó Higuita. EFE

jga/enb/laa

(foto)(video)