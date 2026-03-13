Níger denuncia «injerencia» de UE por exigir la liberación del presidente derrocado

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Niamey, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Níger ha denunciado «injerencia» de la Unión Europea (UE) en los asuntos internos del país africano tras una resolución votada por el Parlamento Europeo que exige «la liberación inmediata e incondicional» del presidente Mohamed Bazoum, derrocado tras el golpe de Estado de julio de 2023.

La resolución, introducida por el eurodiputado francés Christophe Gomart del Partido Popular francés, fue aprobada por 524 votos a favor, 2 en contra y 29 abstenciones.

El ministro de Exteriores nigerino, Bakary Yaou Sangaré, convocó de manera urgente a la encargada de negocios interina de la delegación de la UE en Niamey, Nicoletta Avella, para transmitirle «la indignación del gobierno nigerino» ante esta resolución.

Sangaré entregó a Avella una carta oficial en la que el gobierno del país «condena de manera firme la injerencia de la UE en los asuntos internos de Níger».

También denunció «la actitud paternalista y condescendiente de la UE» expresando su determinación a no «aceptar ninguna imposición de ninguna índole».

En la resolución, el Parlamento Europeo consideró a Bazoum y su esposa como víctimas de «un secuestro arbitrario» en el Palacio Presidencial, desde que el Ejército derrocó su régimen el 23 de julio de 2023.

Al mismo tiempo, los eurodiputados expresaron su pesar por el continuo deterioro de la situación de seguridad en el país, azotado por ataques recurrentes de grupos yihadistas contra civiles, militares y minorías, y la incapacidad de la junta militar para restablecer una paz y seguridad duraderas.

Esta movilización de eurodiputados para exigir la liberación de Bazoum, hace que la opinión pública nigerina considere al presidente derrocado como «agente al servicio de potencias imperialistas».

«Al exigir su liberación mediante esta enérgica resolución, los eurodiputados solo han complicado la situación de Bazoum, presentándolo como su mejor aliado en el Sahel», lamentó el politólogo Issoufou Salou. EFE

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