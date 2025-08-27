Níger restringe la emisión de visados a ciudadanos de 5 países europeos por reciprocidad
Niamey, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Níger ha decidido, en aplicación del principio de reciprocidad, restringir la emisión de visados de entrada al país a ciudadanos de Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y el Reino Unido.
La medida, a la que tuvo acceso EFE este miércoles, fue adoptada el pasado día 20 de este mes por el ministro nigerino de Asuntos Exteriores, Bakary Yaou Sangaré, y comunicada a las misiones diplomáticas y consulados de esos Estados.
La decisión responde, según la misiva del Ministerio de Exteriores a las delegaciones, a las dificultades que encuentran los ciudadanos nigerinos para obtener visados de esos Estados, ya que Níger había solicitado que sus embajadas en Niamey pudieran expedirlos directamente, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Asimismo, lamentó que los solicitantes nigerinos de visados para Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Reino Unido se ven obligados a viajar a países vecinos, como Costa de Marfil o Burkina Faso, para realizar los trámites, pese a que esos Estados europeos mantienen embajadas en Niamey.
Solo las embajadas de Níger en Ginebra (Suiza), Ankara (Turquía) y Moscú (Rusia) están autorizadas a expedir visados para nacionales de los cinco países europeos.
En el caso de la embajada en Bruselas, únicamente podrá otorgarlos a portadores de pasaportes diplomáticos y de servicio.
La nueva medida de Níger afecta, además de a personal técnico y de organismos internacionales multilaterales, a profesionales del sector extractivo, operadores económicos, miembros de ONGs y periodistas, que en su mayoría solicitan estancias de corta duración. EFE
oi/ms/llb