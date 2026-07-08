Núñez Feijóo felicita a Keiko Fujimori por su elección en Perú

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Lima, 7 jul (EFE).- El presidente del derechista Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras haberse confirmado su victoria en la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio en el país andino.

La Oficina de la Presidenta Electa, el perfil que ha creado Fujimori en redes sociales para difundir su labor en el periodo de transición gubernamental, que culminará el próximo 28 de julio con la toma de mando, informó que Fujimori conversó con Núñez Feijóo, al que agradeció su respaldo durante la segunda vuelta electoral peruana.

«Agradezco por el respaldo tan importante que me dio días antes de la elección», dijo Fujimori a Núñez Feijóo y agregó que en la plataforma digital Reformismo 21, vinculada al derechista, ambos «ya han intercambiado ideas desde hace mucho tiempo».

«Ha sido un honor poder ayudar en lo que pudimos, le ha ido muy bien el voto exterior, como sabes en España quedaron 60 % (Fujimori) 40 % (el izquierdista Roberto Sánchez) aproximadamente, has tenido un gran respaldo aquí. Que sepas que en España vamos a seguir trabajando con la familia de Perú», señaló el presidente del PP.

Fujimori respondió que para ella «también es importante seguir fortaleciendo» los «lazos de amistad e intercambio comercial», ya que España es uno de los «socios comerciales más importantes» de Perú.

«Quiero seguir estableciendo mensajes de confianza para los inversionistas», remarcó la presidenta electa.

Tras ser proclamada el viernes pasado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori ha mantenido llamadas y videollamadas con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Laura Fernández; Paraguay, Santiago Peña; y Guatemala, Bernardo Arévalo. EFE

dub/jrh